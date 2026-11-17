"치면 1점이지만..." LG 살린 유망주들 1군 벽 드디어 넘었는데... 이제 주전 경쟁 돌입. 염갈량이 말한 기준은

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 문정빈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

1일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 4회초 1사 1,3루 LG 송찬의가 스리런포를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.01/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 경기 지켜보는 LG 염경엽 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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[이천=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스는 2026시즌을 야심차게 한국시리즈 2연패를 목표로 출발했고 전반기엔 1위를 달리며 꿈을 이룰 수 있을 것 같았지만 아쉽게 후반기 내리막 속에 4위에 그쳤다. 마무리 유영찬의 부상 이탈과 외국인 투수의 부진, 주전 야수들의 동반 부진들 속에서 8년 연속 포스트시즌 진출을 이어갔다는 점은 긍정적으로 평가를 받았지만 결국 2연패에 실패한 것은 고개를 숙일 수밖에 없었다.

소득은 있었다. 주전들의 부진을 유망주들이 받쳐줬다. 1군에만 오면 부진했던 거포 유망주들이 드디어 알을 깨고 나와 잠재력을 폭발시켰다. 송찬의는 118경기에서 104안타, 16홈런, 73타점을 기록했고, 문정빈은 91경기서 81안타, 19홈런, 66타점을 기록했다. 이재원은 부침을 겪긴 했지만 60경기 31안타, 9홈런, 27타점을 더했다.

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이들의 파워가 힘들었던 LG 타선에 힘이 된 것은 분명한 사실이었고, 내년시즌에 대한 기대감을 가질 수 있었다.

1년만 반짝할 수는 없다. 2년차 징크스를 극복하고 주전으로 도약해야 하는 2027시즌이고 이를 위해 이들은 이천 LG챔피언스파크에서 진행중인 마무리캠프에서 맹훈련 중이다.

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LG 염경엽 감독은 이들이 주전으로 자리잡기 위한 조건으로 결국 디테일을 강조했다. 타격만 잘해서는 주전이 될 수 없고 결국 팀에 필요한 수비, 작전 등 다른 부분도 주전급으로 올라서야 한다는 것.

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염 감독은 "결국 유망주들이 1군에 오려면 일단 수비가 돼야 한다. 수비를 잘해야 1군에 오래 있을 수 있고, 수비나 번트 등 기본기 등이 갖춰져야 한다"라며 "센스와 상관없는 부분들은 훈련으로 충분히 만들 수 있다. 1군 수준으로 봤을 때 이들은 평균 이하라서 평균 이상으로 만드는게 이번 캠프의 우선적인 목표다"라고 말했다.

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송찬의도 "지금은 우선 수비적인 것 부터 신경쓰고 있다. 부족한 부분이 뚜렷하게 나타난게 수비다. 송지만 코치님과 김용의 코치님이 봐주시고 계시다"라며 "남들이 봐도 안정감이 있는 선수가 되고 싶다. (박)해민이형 처럼 그쪽으로 공이 가면 '잡았구나' 생각이 들게끔 하고 싶다. 내 수비는 내가 봐도 불안하더라"라고 수비를 강조했다.

염 감독은 또 "송찬의나 문정빈이 장타력을 갖고 있지만 박동원처럼 번트를 댈 능력까지 가지고 있다면 경기 후반 번트가 필요할 때 번트를 댈 수 있고, 히트앤드런을 할 수 있는 작전 수행 능력이 있다면 경기를 풀어갈 수 있는 가치가 높아진다. 그런 기본기를 다시 하는 게 마무리 캠프다"라며 "LG가 그런 디테일한 야구를 했을 때 두번의 우승이란 결과를 만들 수 있었다"고 했다.

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"치면 1점이지만 수비가 무너지면 경기를 지게 된다"는 염 감독은 이들이 타격 뿐만 아니라 수비 능력 등 팀 승리에 보탬이 되는 기본기를 다 갖추기를 바랐다.

이천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com