FA 계약을 마친 오태곤. 사진=SSG 랜더스

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[스포츠조선 나유리 기자]올 시즌 1호 FA 계약이 터졌다. SSG 랜더스가 오태곤과 3년 계약을 체결했다.

SSG 구단은 17일 오태곤과 계약기간 3년, 총액 11억원(계약금 2억원, 연봉 7억4000만원, 인센티브 1억6000만원)에 FA 계약을 체결했다. FA 시장 개장 후 첫번째 계약이다. 오태곤은 2022시즌 종료 후 첫 FA 자격을 얻어 SSG와 4년 총액 18억원에 계약한 바 있으며, 이번 두번째 계약을 통해 다시 한번 SSG와 동행을 이어가게 됐다.

SSG는 이번 계약에서 단순한 개인 기록을 넘어 오태곤의 전천후 활용 가치와 팀 내 리더십 등 야구장 안팎의 기여도를 종합적으로 고려했고,팀의 지속적인 경쟁력 확보에 필요한 선수라고 판단했다.

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그라운드 위에서의 존재감도 확실하다. 오태곤은 1루와 외야 전 포지션을 폭넓게 소화하며 공수주 다방면에서 알토란 같은 활약을 펼쳐왔다. 특히 경기 후반 대타·대주자·대수비 등 승부처마다 투입돼 결정적인 한 방과 호수비를 선보이는 등 특유의 강한 집중력으로 승리에 기여했다. 이처럼 다양한 포지션과 역할을 수행할 수 있는 능력은 한정된 엔트리 안에서 선수단 운영의 유연성과 전략적 선택의 폭을 넓혀주는 중요한 강점이다.

사진=SSG 랜더스

야구장 밖에서의 리더십과 헌신적인 자세 역시 높이 평가했다. 지난 시즌 주장으로서 선수단을 안정적으로 이끌었으며, 특유의 친화력과 소통 능력을 바탕으로 선수·코칭스태프·프런트 간 가교 역할을 충실히 수행했다. 또한 개인보다 팀을 우선하는 희생정신과 솔선수범하는 자세로 선수단의 결속력을 높이는 데 기여했다.

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청원고를 졸업한 오태곤은 2010 신인드래프트 3라운드(전체 22순위)로 롯데 자이언츠에 입단했으며, 이후 KT 위즈를 거쳐 2020년 SK 와이번스(현 SSG)로 이적했다. 이적 후 공수주에서 활약하며 2022시즌 팀의 사상 첫 '와이어 투 와이어' 통합우승에 힘을 보탠 바 있다.

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계약을 마친 오태곤은 "다시 한번 SSG와 함께할 수 있게 되어 감사하다. 이번 계약을 통해 책임감을 더 크게 느끼고 있다. 선후배들과 잘 소통하면서 팀이 하나로 뭉칠 수 있도록 노력하고, 그라운드에서는 어떤 상황이든 팀이 필요로 하는 몫을 해내는 선수가 되겠다. 앞으로도 SSG가 더 높은 목표를 향해 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com