사진제공=두산 베어스

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[미야자키(일본)=스포츠조선 김용 기자] 2년 55억원, 계약금 40억원.

두산 베어스가 양의지를 눌러앉혔다. 2년 42억원의 계약을 55억원으로 늘려주며 마음을 사로잡았다.

두산은 17일 포수 양의지(와 2년 최대 55억 원(계약금 40억, 연봉 총액 10억, 인센티브 5억 원)에 FA 계약을 체결했다고 공식 발표했다.

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양의지는 포수로 살아있는 전설로 꼽히는 선수다. 2006년 두산 유니폼을 입고 KBO리그에 입성, 18시즌 통산 타율 3할6리 305홈런 1274타점을 기록중이다.

양의지는 4년 전 두산과 4+2년 총액 152억원 FA 계약을 체결했었다. 그 계약의 4년이 지났고 양의지는 FA 재자격을 얻었다. 스스로 방출을 선택해 보상 없이 다른 팀과 비FA 다년 계약을 체결하는 권리도 가졌지만, 양의지는 두산과의 의리를 선택했다. 대신 두산도 올시즌 23홈런을 친 양의지를 대우하기 위해 계약서를 바꿔주기로 했다. 이로 인해 양의지는 FA 신청을 했고, 두산은 계약금 40억원 포함 총액 55억원 재계약 선물을 했다. 원래 계약에 따르면 양의지는 2년 42억원을 받는 조건이었다.

1일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 3회말 2사 1루 두산 양의지가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.01/

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양의지는 성적 뿐 아니라 2025년부터 2년간 주장을 맡아 리더 역할도 충실히 했다. 또한 2023년과 2025년, 두 차례 골든글러브를 획득하며 이 부문 역대 최다타이기록(10회 수상)이자 단일 포지션 최다 수상 신기록(포수 9회 수상)을 썼다.

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두산은 "선수와 구단 모두 잔류만을 생각하며 교감을 이어갔다. 양의지는 상징성과 기량을 두루 갖춘, 팀에 반드시 필요한 선수다. 앞으로도 팀의 중심으로 활약할 수 있다는 믿음이 계약으로 이어졌다"고 설명했다.

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양의지는 "4년 전 복귀 계약 당시부터 두산베어스 유니폼을 입은 채 은퇴하고 싶었다. 그 꿈을 이룰 수 있게 해주신 박정원 구단주님께 감사드린다"라며 "두산베어스 팬들의 응원을 앞으로도 들을 수 있어 기분 좋고 설렌다. 계약 기간 동안 오직 팀 승리만 생각하면서 내게 남은 에너지를 전부 쏟겠다"고 다짐했다.

미야자키(일본)=김용 기자 awesome@sportschosun.com