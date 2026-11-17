버스터 포지 샌프란시스코 사장이 지난 11일(한국시각) 메이저리그 단장 미팅이 열린 라스베이거스에서 인터뷰를 하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]내년 메이저리그 명예의 전당(HOF) 입성 후보들이 공개됐다.

전미야구기자협회(MLB)는 17일(이하 한국시각) HOF 헌액 후보 27명의 명단을 발표했다. 은퇴 후 5년이 경과해 자격이 생긴 14명과 기존 후보 13명을 합친 숫자다.

HOF 투표는 내년 1월 1일까지 진행되며 1월 20일 오전 8시 그 결과가 공개된다. 득표율 75%를 받아야 헌액의 영광을 안는다. HOF 헌액 무대는 내년 7월 26일 뉴욕주 쿠퍼스타운 '미국 야구 명예의 전당(The National Baseball Hall of Fame)'에 마련된다.

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올해 BBWAA의 투표를 통한 헌액자는 최대 1명에 그칠 것으로 예상된다. 최근 3년 연속 2명 이상이 HOF에 입성한 것과는 대조적이다. 2026년 카를로스 벨트란과 앤드류 존스, 2025년 스즈키 이치로와 CC 사바시아, 빌리 와그너, 2024년 애드리언 벨트레와 토드 헬튼, 조 마우어 등 3년 간 8명이 75% 이상을 득표해 HOF에 헌액됐다.

선수 마지막 시즌인 2021년 버스터 포지. AP연합뉴스

이번에 헌액 가능성이 가장 높은 후보는 단연 버스터 포지(샌프란시스코 자이언츠 야구부문 사장)다. 포수로서 현역 시절 경력이 화려하다.

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MLB.com은 '포지는 후보로 처음 등장한 선수들 중 가장 강력한 입지를 갖추고 있다'며 '자이언츠에서 보낸 12년 동안 올스타 선정 7회, 실버슬러거 수상 5회, 2010년 NL 올해의 신인, 2012년 NL MVP, 2016년 골드글러브 등 화려한 개인 수상 경력을 쌓았고, 특히 자이언츠를 세 차례나 월드시리즈 정상에 올려놓았다'고 소개했다.

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포지는 2010, 2012, 2014년으로 이어진 샌프란시스코의 '짝수해 우승 징크스'를 이끈 주역이었다.

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1987년 3월 생인 포지는 2008년 드래프트 1라운드 전체 5순위로 샌프란시스코의 지명을 받고 입단해 2009년 메이저리그에 데뷔, 2021년까지 한 팀에서만 뛰었다. 통산 타율 0.302, 1500안타, 158안타, OPS 0.831을 기록했고, 포수로서 통산 도루저지율 32.9%(리그 평균 27.4%)를 올렸다.

시카고 컵스 시절인 2016년 존 레스터. AP연합뉴스

투수 중에서는 좌완 존 레스터가 언급된다. 2006년부터 2021년까지 16년 동안 보스턴 레드삭스, 시카고 컵스 등에서 통산 200승117패, 평균자책점 3.66, 2488탈삼진을 마크했다. 5번 올스타에 뽑혔지만, 사이영상 수상 경력은 없다. 2016년 컵스에서 19승5패, 202⅔이닝, 평균자책점 2.44, 197탈삼진으로 NL 2위에 오른 것이 최고 순위였다.

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좌완 콜 해멀스가 자격 첫 해인 올해 23.3%의 득표에 그쳤다는 점에서 레스터가 그 이상 득표하기는 어려워 보인다. 레스터는 통산 평균자책점과 bWAR(43.5) 부문에서 해멀스(3.43, 57.9)에 뒤진다.

지난 8월 필라델피아와 토론토전을 앞두고 열린 구단 우승 헌액 행사에서 포즈를 취하고 있는 체이스 어틀리. AP연합뉴스

한편, 기존 후보들 중에서는 4번째로 도전하는 체이스 어틀리가 이번에 헌액이 유력해 보인다. 그는 2024년 28.8%, 2025년 39.8%, 올해 59.1%의 득표율로 큰 폭의 상승률을 이어왔다. 75%에 도달하려면 올해보다 15.9%를 더 얻어야 한다.

자격 9번째 해를 맞은 앤디 페팃은 올해 48.5%를 득표해 75%를 달성하려면 26.5%의 추가적인 지지가 필요하다. 가능성이 크지 않다. 나머지 기존 후보 11명은 말할 것도 없다.

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알렉스 로드리게스의 경우 올해가 6번째 도전인데, 2024년 34.8%에서 작년 37.1%, 올해 40.0%로 상승폭이 작았다. 올해 뿐만 아니라 자격 마지막 해인 2031년까지 헌액 가능성이 희박하다고 봐야 한다. 로드리게스는 스테로이드 스캔들이 통산 697홈런, bWAR 117.4로 장식된 커리어를 망쳤다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com