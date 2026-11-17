2024 SBS 가요대전이 25일 인천 인스파이어 아레나에서 열렸다. 여자아이들 우기가 포토타임을 갖고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.12.25/

제23회 부산국제영화제(BIFF)가 4일 부산 해운대 영화의전당 야외극장에서 개막했다. 부산국제영화제는 13일까지 부산 내 영화의 전당 등 다양한 극장에서 79개국 323편의 작품을 상영한다. 개막식 레드카펫 행사에 참석한 엑소 레이. 부산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2018.10.04/

과거 엑소 활동 시절 루한. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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[스포츠조선 김영록 기자] 아이들 우기를 시작으로 중화권 스타들의 '충성맹세'가 이어지고 있다. K팝 무대에 오르는 아이돌들도 포함돼있다.

시작은 시진핑 중국 국가주석이었다. 시진핑 주석은 지난 12일 신해혁명의 주역 쑨원(손문) 탄생 160주년 기념행사에 참석한 자리에서 대만 문제를 언급했다.

그는 '국토와 국가, 민족, 문명은 분열되거나 단절되선 안된다'는 요지의 연설을 하며 "대만 문제를 해결, 조국의 완전한 통일을 이루는 것이야말로 중국 공산당의 역사적 사명"이라며 "모든 중화의 아들들, 딸들의 염원이자 민족적 부흥을 이루기 위한 과제"라고 강조했다.

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이 같은 시진핑 주석의 열변에 가장 먼저 응답한 인물이 그룹 아이들의 우기다. 우기는 같은날 자신의 SNS에 신화통신 기사를 공유하며 "언제나, 모든 중화자손의 뼛속에 새겨진 공동 신념"이라고 썼다. 특히 대만 문제에 대해서도 강도높은 찬성의 글을 남겼다.

21일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 열린 '2024 SBS 가요대전 Summer' 블루카펫. 포즈를 취하고 있는 (여자)아이들 멤버들. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2024.07.21/

유창한 한국말과 정서로 '친한파'로 알려져온 우기의 이 같은 돌발 행동은 그룹내 대만 멤버 슈화를 배려하지 않은 행동이라는 비판이 일었다. 다만 우기가 과거에도 '중국 대만'이라 언급하는가 하면, SNS에 중국공산당 100주년 축하글을 올리는 등 '하나의 중국'을 거듭 지지해왔다는 점에서 놀랄 일은 아니라는 주장도 있다. 한편으론 우기가 해당 글을 올릴 당시 솔로 콘서트차 중국에 머물고 있었고, 중국 활동이 주 수입원인 우기의 입장을 이해해야한다는 반박도 이어졌다.

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우기를 시작으로 중화권 스타들의 '충성 맹세'가 이어지고 있다. 엑소 레이는 자신의 중국 SNS에 시진핑 주석의 연설을 요약한 것으로 보이는 "국토는 나눌 수 없고, 국가는 혼란스러워선 안된다. 민족은 흩어지면 안되고, 문명은 끊어지면 안된다"라는 글과 함께 "모든 중화 자손의 뼛속 깊이 새겨진 신념"이라는 글을 남겼다. 엑소 출신 루한 역시 같은 글을 공유했다.

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과거 엑소 활동 시절 루한. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

'하나의 중국'은 비단 중국 본토(중화인민공화국, 이하 중국) 정부만의 입장은 아니다. 오히려 대만(중화민국, 이하 대만) 쪽이 원조다. '중국 대륙과 타이완섬, 홍콩, 마카오는 나눌 수 없는 하나이며, 중국 정부는 단 하나 뿐'이라는 공식 입장은 같다. 그 범위 또한 홍콩과 마카오는 물론 남중국해의 남사군도까지 포함된 것으로 동일하다. 양측이 주장하는 '정부'의 주체가 중국과 대만으로 다를 뿐이다. 다만 대만 측은 최근 들어 이를 반대하는 의견이 커진 상황. 국회도 대만 독립파가 우세하다.

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중국 측은 이를 철저하게 지킨다. 대만인은 모두 원칙상 자국민으로 취급한다. 대만 연예인은 자유롭게 중국 본토로 진출할 수 있고, 해외에 거주중인 대만인도 현지 중국 대사관에 도움을 요청할 수 있을 정도. 이는 대만 연예계 대부분이 중국에 귀속된 시스템으로 운영되는 이유다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com