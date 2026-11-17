FA 계약을 체결한 오태곤(왼쪽)과 양의지(오른쪽). 사진=SSG 랜더스, 두산 베어스

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[스포츠조선 나유리 기자]올해 FA 1호 계약은 대체 누구?

같은 시간에 2명의 FA 계약 발표가 쏟아졌다. 진짜 1호는 누구일까.

한국야구위원회(KBO)가 지난 16일 2027년도 FA 승인 선수 명단을 공시했다. 총 22명의 선수들이 FA 자격을 신청했고, KBO가 승인한 선수들인 17일부터 해외 구단을 포함한 국내외 모든 구단과 자유롭게 계약을 체결할 수 있다.

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때문에 FA 계약이 가능한 첫날인 17일에 과연 누가 가장 먼저 '1호 계약' 타이틀을 차지하느냐가 초미의 관심사였다. 계약은 17일 0시부터 가능하지만, 보통 구단들의 발표는 빨라야 오전 8~9시 이후가 되기 때문에 이미 합의를 마친 선수들 가운데 발표 순서로 1,2위가 정해질 예정이었다.

그리고 17일 오전 9시30분에 SSG 랜더스 오태곤과 두산 베어스 양의지의 계약 발표가 겹치는 사건(?)이 벌어졌다.

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SSG가 오태곤과 3년 총액 11억원(계약금 2억원, 연봉 7억4000만원, 옵션 1억6000만원)에 계약을 발표했고, 두산이 양의지와 2년 최대 55억원(계약금 40억, 연봉 총액 10억, 인센티브 5억원) 계약을 발표했다.

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보통 발표는 취재진에게 자료를 릴리스하는 시간을 기준으로 하게 된다. 그런데 상당히 애매한 측면이 있었다.

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SSG가 오전 9시25분 SSG 담당 취재진에게 보도자료를 먼저 공개했고, 두산은 오전 9시29분 두산 담당 취재진에게 보도자료를 먼저 공개했다.

그런데 모든 미디어에게 오픈하는 보도자료는 두산이 한 발 빨랐다. 개인 편차는 있지만, 대부분의 취재진에게 양의지 계약 메일이 9시30분, 오태곤 계약 메일이 9시31분에 도착했다.

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여기서 대혼란이 발생했다. 이미 오태곤의 계약 소식을 SSG가 담당 취재진에게 공개했고, 취재진들이 '1호 FA 계약 소식'이라고 발표를 해버렸는데 정작 메일은 양의지 계약이 먼저였다. 과연 누가 1호인가 고민이 되는 지점이다. 양의지가 먼저라고 볼 수도 있다.

그런데 KBO에 계약서를 제출하는 시점은 오태곤이 더 빨랐다. KBO가 확인한 FA 계약서 제출 시점이 오태곤의 경우에는 오전 9시48분, 양의지의 경우에는 오전 9시53분이었다.

승인 시점이 '순서'를 따지기에는 더 적합하다고 볼 수 있지만, KBO는 보통 해당일에 도착한 계약서들을 한꺼번에 처리하기 때문에 명확히 승인 순서를 가리기는 어렵다.

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중요한 문제는 아닐 수 있지만, 1호 계약은 '첫번째'라는 상징성이 있기 때문에 약간의 자존심이 걸린 문제다.

누구를 FA 1호 계약으로 봐야할까.

나유리 기자 youll@sportschosun.com