4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 1회말 최원준이 좌중간 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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[스포츠조선 이종서 기자] KT 위즈가 다시 한 번 FA 영입으로 재미를 볼까.

KT는 1년 전 FA 시장에서 화끈하게 지갑을 열었다. '베테랑 타자' 김현수와 3년 총액 50억원에 계약했고, 외야수 최원준과는 4년 총액 48억원에 사인했다. 여기에 포수 한승택을 4년 총액 10억원에 영입했다.

내부 FA였던 강백호가 메이저리그에 꿈을 보인 뒤 4년 총액 100억원에 한화 이글스와 계약하고 떠났지만, KT는 비슷한 규모로 포지션별 뎁스를 확실하게 늘렸다.

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올 시즌 KT의 영입은 대성공이었다. 100억원대 '대어' 영입은 없었지만, 이에 못지 않은 활약을 펼쳤다.

'대박'은 최원준이었다. 140경기에 출전한 그는 타율 3할5푼6리 9홈런 28도루 OPS 0.919를 기록하며 '커리어하이' 시즌을 보냈다. 지난해 126경기에서 2할4푼2리로 부진했던 모습을 모두 지워내고 208개의 안타를 때려내면서 2014년 서건창(201안타)에 이은 역대 두 번째 국내선수 200안타 기록을 세웠다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 10회말 1사 만루 김현수가 밀어내기 볼넷을 얻어내며 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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김현수는 142경기에서 타율 2할8푼6리 14홈런 OPS(장타율+출루율) 0.777의 성적으로 준수한 모습을 보여줬다. 무엇보다 그라운드 밖에서 후배들을 확실하게 챙기고, 고참으로서 중심을 잡는 모습을 보이면서 이강철 KT 감독을 미소짓게 했다.

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한승택의 활약도 쏠쏠했다. 장성우가 부상으로 빠져있을 당시 안방을 채우는 등 128경기에서 타율 2할3푼4리 3홈런의 성적을 남겼다. 풀타임 출전이 어려웠던 장성우와 함께 주전 포수로 거듭났고, 한국시리즈에서도 마스크를 썼다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 수비하는 KT 한승택 포수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.07/

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단순히 '최대어'에만 매달리는 것이 아닌 필요한 포지션에서 합리적인 영입을 하면서 KT는 구단 최초 90승을 하며 정규시즌 1위를 차지하기도 했다.

올 시즌 KT는 다시 한 번 FA 시장에 노크할 환경이 열렸다. 내부 FA만 6명이 쏟아져 나오면서 보호선수 명단 구성이 한층 수월해졌다.

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투수 김민수 한승혁, 내야수 김상수 오윤석, 외야수 김민혁 배정대가 FA 권리를 행사했다.

정규시즌 1위를 이끈 멤버들이 많아 내부 FA 단속이 가장 중요하다. 다만 이번 FA 시장에 KT에 가려운 부분을 긁어줄 선수가 나온 것도 사실이다. KT로서는 내부 FA로 6명이 나오면서 외부 영입만을 두고는 조금 더 열린 자세로 시장을 대할 수 있게 됐다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com