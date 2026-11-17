[스포츠조선 김용 기자] "이어질 FA 시장에서도 팀 전력 강화를 위해 최선을 다할 방침이다."
두산 베어스가 양의지 FA 계약 소식을 알리며 보도자료 마지막에 넣은 문장이다. 의미심장하다.
두산은 17일 양의지와 FA 계약을 체결했다고 알렸다. 2년 총액 55억원의 조건이다. 두산과 4+2년 152억원 계약의 4년이 지났고, 2년 42억 옵션을 실행하느냐가 남았었는데 양의지는 FA 신청을 해 재협상을 벌였고 42억원을 55억원으로 올리는 데 성공했다.
사실 양의지가 두산을 떠날 가능성은 많지 않았다. 두산 색이 짙은 선수고, '셀프 방출'을 통해 다른 팀과 비FA 다년 계약을 체결한다고 해도 4년 총액 100억원 가까운 대형 계약을 따내는 건 쉽지 않았다. 이제 40대에 접어드는만큼 포수로 출전 경기가 줄어들 수밖에 없고, 그 선수에게 초대형 계약을 해주는 건 부담스러운 일이었기 때문이다. 그렇게 양의지와 두산이 타협점을 잘 찾은 경우다.
양의지는 문제가 아니었다. 이제부터가 진짜다. 두산이 이례적으로 보도자료 말미에 FA 시장에서 팀 전력 강화를 위해 최선을 다할 방침이라고 의지를 표현한 것도 이유가 있다.
이번 FA 시장 최대어는 구자욱과 원태인이다. 삼성 라이온즈 한국시리즈 우승을 이끈 스타 플레이어들. 두산은 투수 자원은 풍족하다. 문제는 타격이다. 선수들이 잘 하고 못 하고, 코치가 잘 가르치고 못 가르치고를 떠나 다른 팀에 비해 전력 자체가 약한 게 사실이다. 이제 40세가 되는 양의지가 4번타자를 치고, 최다 23홈런을 치는 현실이다.
외국인 타자도 잘 뽑아야 하겠지만, 중심에서 확실하게 해결할 능력을 갖춘 타자 영입이 필요하다. 그래서 구자욱 영입전 참전 준비를 내부적으로 하고 있었다.
물론 쉽지는 않아 보인다. 원소속팀 삼성은 우승을 했기에, 지갑을 열어 구자욱을 지키려 할 것이다. 이외에 복수의 팀들이 구자욱에 관심을 드러내고 있다. 영입전이 치열해지만 몸값이 오른다. 아무리 좋은 선수라도, 책정된 예산 이상의 오버페이를 하면 여러모로 힘들어진다.
구자욱은 미국 메이저리그 진출도 노리고 있다. 현지 에이전트를 선임했다. 그 도전 결과가 나와야, 구자욱이 국내팀들쪽으로 눈을 돌릴 가능성이 높다. 시간이 걸릴 수 있다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com