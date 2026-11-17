미야자키(일본)=한동훈 기자

사진제공=롯데자이언츠

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[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] "재밌게 운동하고 있어요."

나승엽이 웃었다. 롯데 자이언츠 대형 유망주 나승엽은 2026년 고전했다. 이따금 경기 MVP로 활약한 날도 포커페이스를 유지했다. 그랬던 나승엽이 마무리캠프서 표정이 밝아졌다.

롯데는 지난 4일부터 일본 미야자키 휴가시에 '수비 강화 훈련' 캠프를 차렸다. 나승엽은 수비가 약하다는 지적을 털어내기 위해 맹훈련 중이다. 수비전문가인 이동욱 감독이 나승엽을 위한 매뉴얼도 만들어줬다.

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오전 훈련을 마치고 만난 나승엽은 "얻어가는 것도 많고 좋은 환경 속에서 운동하고 있어서 재밌다"며 미소를 지었다.

작년 마무리캠프와 가장 크게 달라진 점은 '습관화'다. 그간 많은 타구를 받아내는 연습을 해왔다면 이번 캠프에서는 동작을 구분화 체계화했다.

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나승엽은 "감독님이 루틴을 강조하셨다. 저는 솔직히 수비할 때 루틴이라는 것이 딱히 없었다. 계속 반복하고 훈련하면서 자동화가 되는 것 같다. 그것만 생각하고 하니까 잡생각도 없어진다"고 설명했다.

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마음가짐도 달라졌다.

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나승엽은 "사실 훈련량은 예전에도 많았다. 그런데 그전에는 연습을 할 때도 조금 소극적이었다. 일단 막으려고 했다. 지금은 공간을 만들고 핸들링에 중점을 맞춰서 배우는 중"이라고 밝혔다.

이 감독은 나승엽에게 '숟가락론'을 알려줬다. 밥 먹을 때 '숟가락을 들어야지' 생각하고 드는 사람은 없다는 것이다.

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나승엽은 "숟가락 비유가 와닿았다. 아무 생각 없이 먹지 않나. 야구도 똑같이 그렇게 제 것을 만들면 실수를 지금보다 훨씬 줄일 수 있다는 생각이 들었다"고 기뻐했다.

2026년은 심리적 부담이 컸다. 실점과 직결되는 실점이 하나 둘 쌓이면서 몸이 점점 굳었다.

나승엽은 "올해는 뭔가 큰 게 하나씩 나왔다. 다른 선수들 실책과 내 실책이 느낌이 달랐다. 어이없는 실수도 하고 그래서 여파가 컸다. 자신감을 많이 잃었다. 경직 된 적도 많았다"고 고백했다.

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같은 실수를 반복할 수는 없다.

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나승엽은 "작년과 비교하면 선수들이 다 자기가 할 것을 딱 정하고 하는 느낌이다. 운동량으로만 봤을 때 작년이 더 많았다. 작년에도 얻어간 게 있었는데 정립을 못 했다. 그러다가 시즌 때 그런게 나오고 이후에 어떻게 해야 될지 모르겠고 혼란스러웠다. 그런데 올해는 심플하게 해야 될 것이 딱 있으니까 그냥 거기에 맞춰서만 하면 더 좋을 것 같다. 작년에는 무조건 받기만 했다"고 돌아봤다.

훈련 시 선수들 간 소통도 부쩍 늘었다. 김민성 코치가 말을 많이 하도록 시킨다.

나승엽은 "선수들끼리도 이야기를 조금씩 하기 시작했다. 원래는 솔직히 훈련 때에는 이야기를 많이 안했다. 그런데 지금은 연습 때에도 이 상황은 어떻게 하자 선수들끼리 먼저 한다. 이렇게 자리를 잡아주자 이런 이야기도 많이 하고 선수들끼리 그게 좀 발전된 것 같다"고 만족감을 나타냈다.

이 감독은 나승엽을 주전 1루수 1순위로 내정했다.

나승엽은 "신뢰를 주실 때 제가 뭐라도 더 하고 싶다. 이럴 때 잘해야 더 시너지가 난다. 그렇다고 편안한 건 아니다. 유리한 상황인건 맞으니까 그때 더 잘해야 된다"고 각오를 다졌다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com