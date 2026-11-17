김혜성. AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] 부진했던 1년. 그러나 구단의 믿음은 굳건했다.

미국 LA 다저스 소식을 주로 다루는 '다저스 네이션'은 17일(이하 한국시각) '다저스의 유틸리티맨 김혜성은 2026년 거의 한 해 전체를 마이너리그에서 보냈지만, 구단은 여전히 그가 다가오는 시즌에 팀에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것이라는 희망을 가지고 있다'고 전했다.

김혜성은 올 시즌 메이저리그 출전이 43경기에 불과했다. 타율은 2할5푼9리에 홈런은 1개에 불과했다. 또한 11타점을 올리는데 그쳤고, OPS(장타율+출루율)는 0.669에서 0.651로 떨어졌다.

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매체는 '타율과 장타율은 모두 2025년에 비해 크게 떨어졌다'라며 '23.7%의 비율로 삼진을 당하며 삼진으로 계속 고전했지만, 그 수치는 지난 시즌의 30.6%보다는 훨씬 나아진 것'이라고 했다.

아쉬운 성적에 미국 현지에서는 '위기설'이 이어지고 있다. 팀 내 좁아진 입지를 이야기하며 트레이드, 방출 등이 꾸준하게 나왔다.

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이런 가운데 브랜든 고메스 단장은 전폭적인 신뢰를 보냈다. 고메스 단장은 "김혜성이 공격적인 측면에서는 본인이 기대했던 시즌을 보내지 못했다고 생각하지만, 그는 우리 팀과 잘 맞는 수많은 기량을 갖추고 있다"라며 "잠재적인 스윙 변화를 조금씩 이뤄내기 위해 이번 오프시즌에 몰두할 것을 알고 있고, 우리는 올해 말에 그에게 계획을 제시한 후 그 스스로 꽤 긍정적으로 느꼈던 몇 가지 훈련을 함께 진행했다"고 했다.

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고메스 단장은 이어 "나는 그가 계속해서 이러한 것들을 헤쳐 나가길 바란다 스윙 메커니즘에서 한 걸음 나아가 공격적으로 정말 좋은 궤도에 오르기를 희망한다"고 강조했다.

김혜성. AP연합뉴스

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고메스 단장의 확신에는 김혜성의 남다른 성실성이 한몫했다. 고메스 단장은 "그렇게 뛰어난 워크에식과 배려심, 그리고 잘하고자 하는 열망을 가진 선수"라며 "반등에 성공할 수 있다는 것에 기꺼이 베팅하고 싶은 선수"라고 찬사를 보냈다.

매체는 '김혜성은 지난 시즌 다저스에게 최고의 옵션은 아니었지만 분명히 개선을 위해 노력하고 있다. 그의 긍정적인 수비력과 주루는 분명히 다저스 내에서 그의 입지를 향상시킨다'며 '만약 김혜성이 계속해서 발전해 나간다면, 다저스는 내년에 그에게 더 긴 연속 출전 기회를 줄 수 있다'고 바라봤다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com