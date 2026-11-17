25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 두산 이 3대1로 승리했다. 이날 결승 솔로포로 통산 300홈런을 달성한 양의지가 동료들의 축하를 받고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

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[스포츠조선 김민경 기자] 두산 베어스가 레전드 양의지에게 특급 대우를 해줬다.

두산은 17일 '포수 양의지와 2년 최고 55억원(계약금 40억원, 연봉 총액 10억원, 인센티브 5억원)에 FA 계약을 했다'고 알렸다.

계약금에 눈길이 간다. 양의지는 2023년 시즌을 앞두고 두산과 4+2년 총액 152억원 FA 계약을 했다. 당시 첫 4년 계약에 해당하는 계약금은 44억원이었다. 이번 계약금 40억원을 더하면 6년 계약 총 계약금은 84억원이다.

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선수들은 계약금 비중이 큰 것을 선호한다. 큰 목돈을 일시불로 받을 수 있기 때문. 세금을 고려해 분할 지급을 받기도 한다. 어쨌든 양의지는 6년 총액 165억원에서 계약금 비중이 더 큰 계약에 성공했다.

양의지는 올 시즌을 마치고 2년 42억원 선수 옵션 실행 대신 FA 신청을 했다. 무보상 옵트아웃 권리가 있었지만, 4년 전에 이미 두산에서 은퇴를 결심하고 왔기에 고려하지 않았다. FA 신청은 곧 두산 잔류를 뜻했다. 이적 시 보상금이 63억원(올해 연봉 42억원의 150%)에 이르기 때문.

23일 잠실구장에서 열린 KBO리그 두산과 롯데의 경기. 3회말 1사 2루. 1타점 적시타를 날린 양의지. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.23/

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. LG 포수 박동원이 타임을 요청하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

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두산은 대신 양의지의 2년 총액을 상향 조정해 줬다. 내년이면 나이 마흔이지만, 여전히 두산의 공격력을 좌우하고 있기 때문. 양의지는 복귀 후 4시즌 동안 513경기에서 타율 3할1리(1772타수 534안타), 77홈런, 330타점, OPS 0.867로 맹활약했다. 같은 기간 타율, 안타, 홈런, 타점 등 주요 공격 지표에서 팀 내 1위에 올랐다.

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두산 관계자는 "선수와 구단 모두 두산베어스 잔류만을 생각하며 교감을 이어갔다. 양의지는 상징성과 기량을 두루 갖춘, 팀에 필요한 선수다. 앞으로도 팀의 중심으로 활약할 수 있다는 믿음이 계약으로 이어졌다"고 설명했다.

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양의지의 계약은 포수 FA 시장에 영향을 미칠 전망이다. 현재 시장에 박동원 최재훈 김태군 등 베테랑 포수들이 대거 풀려 있다. 전부 나이 30대 후반 선수들이지만, 여전히 포수로 주전급 경쟁력을 자랑하고 있다.

양의지의 2년 55억원 계약은 나머지 포수 FA들의 기준점이 될 전망이다. 포수 수비 이닝을 고려하면, 올해 박동원(915⅔이닝)이 양의지(593⅓이닝)보다 기여도가 크긴 했다. 물론 타격에서 양의지를 압도하는 선수는 없었다. 양의지의 계약 규모를 뛰어넘는 포수 계약은 나올지는 미지수다.

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이적을 결심하는 선수가 나와 포수 FA 연쇄 이동이 이뤄질 경우에는 전반적인 계약 규모가 상향 조정될 가능성은 있다. FA 개장 첫날부터 양의지와 두산이 신호탄을 쏘면서 포수 FA 시장의 흐름이 더 흥미로워졌다.

11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회말 1타점 적시타 날린 한화 최재훈. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.11/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 5회초 김태군이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com