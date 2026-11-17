일본 오키나와 CAMP1 훈련을 소화 중인 신재인. 사진=NC 다이노스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]아쉬웠지만 성과는 분명히 있었다. NC 다이노스의 '대형 기대주' 신재인은 벌써 자신의 두번째 시즌을 기다리고 있다.

지난해 열린 2026년도 신인 드래프트에서 1라운드 전체 2순위 지명을 받은 신재인. NC의 지명 당시, '놀랍다'는 반응도 있었지만 구단은 처음부터 확고했다. 야수 최대어로써의 신재인이 가진 자질을 높게 본 것이다.

유격수와 1,3루 수비까지 가능하고, 장타가 있는 타격 재능에 발도 빠르다. 이른바 '싹이 보이는 선수'로 고교 시절부터 이목을 끌었고, 이 평가는 프로에 오고 나서도 달라지지 않았다. NC는 올해 정규 시즌 개막 엔트리에서도 신재인의 이름을 넣었었다. 신재인과 허윤, 고준휘까지 3명의 신인이 개막 엔트리에 승선했었고, 그중 가장 큰 기대를 받는 선수는 단연 신재인이었다.

Advertisement

꿈에 그리던 프로 무대에 올랐고, 심지어 프로 데뷔 안타가 홈런이었다. 신재인은 4월 1일 롯데 자이언츠전에서 필승조 정철원을 상대로 홈런을 터뜨리며 자신의 첫 안타를 홈런포로 장식했다. 심지어 동점 투런 홈런이었다. 3일 후 자신의 두번째 안타도 홈런. 프로 데뷔 후 4경기만에 안타 2개를 쳤는데, 그 2개가 모두 홈런인 진귀한 장면이었다.

시작부터 대형 내야수의 예고편 같았지만 부침도 있었다. 이후 타석에서도 슬럼프를 겪고, 자연스럽게 출전 기회가 줄어들었다. 강한 1군 투수들의 공을 연거푸 상대하다보니 자신감도 떨어졌다. 이제 갓 입단한 신인이다보니 1군 벤치에 앉아있는 것보다, 2군에서 더 많은 경기를 뛰는 게 낫지 않냐는 이야기도 있었다. 결국 올 시즌은 1,2군을 오가며 68경기를 뛰었고, 타율 1할8푼9리에 홈런 3개로 아쉬움 속에 마쳤다.

Advertisement

2군에서는 3할 타율(27경기 0.308)을 기록하면서 보여줄 것들은 다 보여줬고, 이제 1군에서 다시 증명하는 일만 남았다. 신재인은 시즌이 끝나자마자 KBO Fall League를 뛰었고, 현재 일본 오키나와에서 진행 중인 마무리캠프 'CAMP 1'에서 구슬땀을 흘리고 있다.

Advertisement

사진=NC 다이노스

신재인은 구단을 통한 인터뷰에서 올해 가장 절실히 느낀 부분으로 '자기 관리'를 꼽았다. 이미 신인답지 않게 모든 면에서 자기 관리를 하기로 유명한데도, 선배들에게 많은 것을 배웠다고 했다. 신재인은 "144경기 긴 시즌을 치르다보면 체력적인 부담 뿐만 아니라, 식사나 장거리 이동 등 외적인 부분에서도 몸 관리가 중요하다는 것을 느꼈다. 수면도 중요해서 이동 중에도 틈틈이 잠을 자는 등 자투리 시간을 활용해 몸을 관리하려고 했다"며 성숙한 답을 내놨다.

Advertisement

아직 주 포지션이 없는 신재인이다. 사실 유격수를 노리기에는 팀에 국가대표 유격수 김주원이라는 '큰 산'이 있고, 3루도 선배 김휘집과 경쟁을 해야 하는 상황이다. 다만, 훗날 김주원이 메이저리그에 진출한다면 그 다음 기회를 잡기 위해서라도 더 노력해야 할 동기부여는 충분하다. 신재인은 "두 선배님 모두 자신만의 루틴이 정말 확실하다. 실력 뿐만 아니라 경기전 훈련의 양이나 질적인 측면에서도 좋은 본보기가 되어주신다"면서 "멘털적인 부분에서도 배울 점이 많다. 좋지 않았던 플레이에 지나치게 집착하지 않고, 다음 플레이를 먼저 생각하는 모습이 인상적이었다. 그런 부분들을 보면서 야구를 대하는 태도나 마음가짐을 많이 배우고 있다"며 선배들에 대한 존경심을 드러냈다.

공교롭게도 이번 아시아프로야구챔피언십(APBC)에서 김주원과 김휘집이 대표팀 공격을 이끌며 대활약을 펼치는 모습도 눈여겨 봤다. "선배들의 플레이를 눈에 담았다"는 신재인은 "앞으로 기회가 주어진다면 저도 좋은 모습을 보여드리고 싶다. 다만, 먼저 제 실력을 증명해야 국가대표라는 기회도 주어진다. 언젠가는 꼭 잡아야 할 기회라고 생각한다. 더 큰 책임감을 가지고 좋은 모습을 보여드리겠다"는 당당한 포부도 밝혔다.

Advertisement

막상 들어온 프로의 벽은 높고도 어려웠다. "선구안이 가장 달랐다. 고교 시절에는 볼이라고 생각했던 공이 프로에서는 좋은 움직임과 구위로 스트라이크존에 들어오는 경우가 많았다"며 놀란 그는 "타격 기술은 반복 훈련으로 보완할 수 있지만, 선구안이나 공을 구분하는 능력은 실전 경험을 통해 더 많이 배워야 할 것 같다"며 스스로 다짐했다.

사진=NC 다이노스

이번 마무리캠프에서도 타격적인 면에 있어서는 이호준 감독의 직접 지도를 받고 있다. 타격 담당 코치가 있지만 타격코치 출신이기도 한 이 감독은 신재인의 가능성을 누구보다 높게 보고 있고, 올해 그가 어떤 면에서 시행 착오를 겪었는지 잘 알고 있다. 조금이라도 더 도와주고 싶은 마음에 코치들의 부탁을 받아 소매를 걷고 나선 것이다. 신재인은 "코치님들께서 감독님의 현역 시절 타격 메커니즘과 제 메커니즘이 비슷하다고 판단해 감독님께 부탁하셨다고 들었다. 현재는 제 스윙을 유지하면서 더 좋은 타구를 만들어내는데 중점을 두고 있다. 공을 제가 강한 타구를 만들어낼 수 있는 포인트까지 가져온 뒤, 폭발력 있게 스윙하는 연습을 하고 있다. 아직 연습 과정이지만 땅볼 타구 비율이 조금 줄었고, 라인드라이브 타구도 조금씩 높아지는 것 같다"며 감사함을 전했다.

이번 마무리캠프가 끝나면, 이제 본격적인 비시즌에 들어가지만 신재인의 눈은 이미 내년초 스프링캠프를 바라보고 있다. "올해 공수 모든 부분에서 아쉬움이 있었다"는 신재인은 "과거보다는 그동안 해온 연습을 믿고 내년을 잘 준비하겠다. 올해보다 팀에 더 필요한 선수, 더 큰 보탬이 되는 선수가 되고 싶다. 팀이 필요할때 1점 더 내고, 수비에서 1점을 더 막는 선수가 되고 싶다. 아직 부족한 부분이 많기 때문에 한가지에 국한되지 않고 공수주 전반적으로 모두 발전하고 싶다. 주루도 더 적극적으로, 수비에서는 더 안정감있게 하고 싶다. 타석에서도 상대 투수와 팬들에게 '칠 수 있을 것 같다'는 기대감을 주는 선수가 되도록 잘 준비하겠다"며 내년 설욕을 다짐했다. 신인의 패기가 느껴지는 각오다.

Advertisement

나유리 기자 youll@sportschosun.com