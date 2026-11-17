왼쪽부터 블레이크 스넬, 윌 스미스, 야마모토 요시노부, 타일러 글래스나우, 블레이크 스넬. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]MLB(메이저리그)와 MLBPA(메이저리그 선수노조)가 벌이고 있는 새 노사단체협약(CBA) 협상이 난항을 겪고 있어 다음 달 초 락아웃(직장폐쇄)이 기정사실로 받아들여지는 분위기다.

구단주들을 대표하는 MLB는 월드시리즈가 끝난 뒤 핵심 쟁점인 샐러리 캡에 대해 '캡(Cap, 상한선)과 플로어(Floor, 하한선)' 금액을 다소 높이면서 그 시행을 2028년으로 1년 늦추는 수정안을 제시했으나, 선수노조의 입장은 여전히 강경하다.

선수노조가 어떤 형태의 샐러리 캡에도 반대한다는 입장을 분명히 하고 있어 2021년 12월 이후 5년 만에 락아웃을 피할 수 없을 것으로 보인다.

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구단들과 FA들 모두 이런 분위기를 잘 인식하고 있기 때문에 현 CBA가 종료되는 12월 2일 이전 계약을 서두를 가능성이 높다. 지난 14일 1루수 제이크 바우어스와 보스턴 레드삭스가 4년 5600만달러에 계약한 것을 시작으로 FA 랭킹 상위권 선수들을 놓고 본격적인 영입전이 시작됐다고 보면 된다.

태릭 스쿠벌. AP연합뉴스

관심은 태릭 스쿠벌에 쏠린다. 역대 투수 최고액 계약이 유력시되고 있는 스쿠벌은 이번 주 LA에서 뉴욕 메츠 수뇌부와 만나기로 했다. 뿐만 아니라 에이전트 스캇 보라스를 앞세워 원소속팀 LA 다저스를 비롯해 샌디에이고 파드리스, 토론토 블루제이스 등 관심을 표명한 구단들과 연쇄 협상을 가질 계획이다.

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이와 관련해 현지 유력 매체 폭스뉴스는 17일(한국시각) 메츠를 스쿠벌을 영입할 가장 유력한 곳으로 꼽았다.

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매체는 '여러 보도를 종합하면, 스쿠벌은 락아웃 이전 4개 구단과 만날 예정인 것으로 알려졌다'며 'FA 시장에서 늘 적극적인 행보를 보이는 토론토와 샌디에이고가 그와 만날 계획인데, 이들은 승리를 향한 의지만 있다면 스몰 마켓의 불리함도 극복할 수 있다는 것을 증명해 보인 팀이다. 여기에 스쿠벌의 기량을 옆에서 지켜보며 의료 기록까지 확인한 다저스도 있다'면서도 '하지만 가장 유력한 행선지로 꼽히는 팀은 어디일까? 바로 뉴욕 메츠'라고 단언했다.

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다저스보다는 메츠가 스쿠벌에 더 가까이 가고 있다는 얘기다. 다저스는 거액의 장기계약을 한 선수들이 즐비하기 때문에 스쿠벌에 대해서는 상대적으로 짧은 계약기간과 높은 연봉(AAV)에 계약하기를 바라고 있는 것으로 알려졌다. 1년 전 카일 터커를 4년 2억4000만달러에 붙잡은 것과 비슷한 방식이다. 그러나 스쿠벌이 이를 받아들일 가능성은 크지 않다.

태릭 스쿠벌. UPI연합뉴스

또 다른 매체 블리처리포트는 '메츠가 9년 4억달러의 역대 투수 최고액에 계약을 맺을 것으로 예상한다'고 전했다.

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반면 ESPN은 이날 스쿠벌 영입 가능성이 높은 팀들을 랭킹을 매기며 다저스를 1위, 메츠를 2위에 올려놓았다.

ESPN은 '노사협상 후 샐러리 캡이 도입된다고 해도 메츠는 스쿠벌을 영입하면서 페이롤을 캡 한도에 맞출 수 있다. 특정 선수에 연봉이 집중된 상부 비대형 구조가 되겠지만, 캡 하한선을 맞춰야 하는 다른 팀들에 페이롤 일부를 덜어낼 여지는 남아 있다'고 전망했다.

이어 다저스에 대해서는 '스쿠벌은 다저스에서 매우 즐거운 시간을 보냈으며 그 과정에서 블레이크 스넬과 절친이 됐고, 월드시리즈 우승에 헌신하는 베테랑들로 구성된 팀 분위기를 높이 평가했다'며 '그는 LA가 새겨진 모자, 유니폼을 입을 수 있어서 영광이었다고 밝히기도 했다'고 설명했다.

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스쿠벌은 스넬과 같은 좌완인데다 사이영상을 두 차례 수상한 공통점도 갖고 있다. 스쿠벌이 다저서 동료들에 대한 만족도가 높다는 것이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com