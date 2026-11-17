사진=김용 기자

Advertisement

Advertisement

[미야자키(일본)=김용 기자] "야구를 더 잘해야겠다는 생각이 들었습니다."

한국 야구 국가대표팀은 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC)에서 우승 목표를 달성하지 못했다. 호주, 일본에 패하며 위기에 몰렸지만 대만을 잡고 극적으로 결승에 진출했다. 하지만 일본의 벽은 높았다. 투-타 모두 밀리며 결승전 1대5로 패했다.

그래도 한국의 자존심을 지켜준 선수가 있었으니 두산 베어스 안재석. 안재석이 1타점 적시타를 때려내 영봉패를 면했다. 한국이 패한 건 아쉬웠지만, 처음 국가대표 유니폼을 입고 값진 안타를 친 건 안재석에게 큰 소득이었다.

Advertisement

안재석은 쉬지도 못하고, 팀 동료 김민석과 함께 마무리 캠프가 차려진 일본 미야자키로 넘어왔다. 16일 도착 후 하루 쉬고 17일 곧바로 훈련에 투입됐다. 올시즌 두산의 새 주전 3루수가 되며 11홈런 67타점을 기록했다. 데뷔 후 처음 풀타임 주전이 돼 나쁘지 않은 활약을 펼쳤다. 하지만 여기서 멈출 수 없고, 더 확실한 주축 선수가 되기 위해 마무리 캠프에서 땀을 흘려야 한다.

2026 아시아 프로야구 챔피언십(2026 APBC)에 출전하는 대한민국 야구대표팀이 9일 오후 김포국제공항을 통해 일본 도쿄로 출국했다. 안재석이 출국장으로 향하고 있다. 김포=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

안재석은 "도쿄돔이라는 곳에서 뛰어보고 싶었는데, 너무 좋은 기회였다. 웅장했고, 감회가 새로웠다. 시합을 많이 뛰지는 못했고, 수비도 주 포지션이 아닌 1루로 나갔지만 그라운드를 직접 밟아보고 국제대회 긴장감을 느껴본 것도 큰 공부가 됐다. 내가 결승전 타점을 기록하기는 했지만 팀이 패해 많이 아쉬울 뿐이었다"고 소감을 밝혔다.

Advertisement

태어나서 처음 국가대표 유니폼을 입어봤다는 안재석은 "어린 선수 위주의 팀이었지만 각 팀을 대표하는 최고의 선수들이 다 모였다. 형들, 친구들과 함께 한 것만으로도 도움이 많이 됐다. 야구에 대한 얘기도 나누고, 그 선수들의 플레이도 유심히 지켜봤다. 대표팀 생활이 정말 좋았다. 앞으로 어떤 대회든 국가대표로 다 나가보고 싶다. 야구를 더 잘해야겠다는 강력한 동기부여가 됐다. 더 좋은 선수가 돼서 프리미어12, 올림픽, 월드베이스볼클래식 다 나가보고 싶다"고 말했다.

Advertisement

힘든 가운데 마무리 훈련을 시작한 안재석은 "나보다 처음부터 훈련을 한 동료들이 더 힘들 거다. 그래서 오늘 첫 날부터 파이팅 외치면서 훈련했다. 나는 더 열심히 해야하는 선수다. 이번에는 운 좋게 APBC라는 좋은 경험을 하며 느끼고 배운 게 많았지만, 마무리 훈련에서 더 많이 굴렀어야 하는 선수인 것도 맞다. 올해 처음 3루에서 뛰면서 처음에는 힘들기도 했는데, 그래도 갈수록 나아진 시즌인 것 같다. 지표도 중요하지만 야구 선수로서 한 단계 성장한 시즌이라고 생각한다. 내년에 더 잘 할 수 있다는 자신감을 얻었다"고 당차게 말했다.

Advertisement

미야자키(일본)=김용 기자 awesome@sportschosun.com