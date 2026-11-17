사진제공=롯데자이언츠

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[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] "지켜보고 있습니다."

17일 아침 FA 계약 2건이 터졌다. 일본 미야자키에서 구슬땀을 흘리는 롯데 자이언츠 캠프에도 소식이 날아들었다. 이동욱 롯데 감독은 일단 시장 상황을 주시하고 있다고 신중하게 말했다.

2027 FA 시장이 본격 개장했다. 첫 날 2명이 계약했다. 17일 오전 SSG 랜더스와 오태곤이 3년 총액 11억원에 사인했다. 두산 베어스와 양의지가 2년 총액 55억원에 합의했다.

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새출발을 선언한 롯데 행보에도 관심이 집중된다. 롯데는 2026시즌이 끝나고 수뇌부를 전면 교체했다. 10월 이동욱 감독과 이택근 단장을 새로 선임했다. 11월에는 대표이사도 교체했다. 롯데는 지난 4년 동안 외부 FA 영입 없이 하위권에 머물렀다. 지갑을 열 때가 됐다는 시선이 지배적이다.

이 감독은 오태곤 양의지 계약에 대해 "이동이 아니라 잔류 아닌가. 우리 팀은 내부 FA 없다"라며 웃으며 말을 아꼈다.

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시장 분위기와 롯데의 상황이 다소 애매하다. 전력 보강 필요성에 대해서는 공감하고 있다. 하지만 계산기를 면밀하게 두들겨봐야 한다. '오버페이를 감수하면서까지 영입할 선수가 있는가'에 대한 물음표가 있다.

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이 감독은 "이야기는 계속 나누고 있다. 다들 몸값이 너무 높은 것 같다. 일단은 관망하고 있다"며 과열 양상을 우려했다.

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그래도 작년과는 다른 분위기가 감지된다. '외부 FA 관심 없다'는 기조는 아니다. 가능성이 열려있다.

이택근 단장이 최대한 많은 시나리오를 그려보며 적극적으로 움직이고 있다. 단순히 '누구를 데려오면 된다'는 문제가 아니다. 누구를 얼마에 데려와야 하느냐, 누가 왔을 때 팀 케미스트리에는 어떤 영향을 미칠 것인가도 면밀하게 검토 중이다.

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이 단장은 지난주 마무리캠프 현장을 확인하고 16일에는 아시아쿼터 점검 차원에서 나고야에서 열리는 트라이아웃을 직접 보러 이동했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com