LG 트윈스 이영빈 손용준 이주헌이 주니치 마무리 캠프에서 훈련을 했다. 사진제공=LG 트윈스

LG 트윈스 이영빈 손용준이 주니치 마무리 캠프에서 훈련을 했다. 사진제공=LG 트윈스

LG 트윈스 이주헌이 주니치 마무리 캠프에서 훈련을 했다. 사진제공=LG 트윈스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스 내야수 이영빈과 손용준, 포수 이주헌, 정주현 코치가 주니치 드래곤즈 마무리 캠프 훈련을 마치고 귀국했다.

LG는 이들 4명이 지난 1일부터 일본 나고야에서 열린 주니치 마무리 캠프에 참가해 16일까지 훈련한 뒤 17일 귀국했다고 밝혔다.

지난해에 이어 2년 연속 주니치 마무리 캠프에 참가한 손용준은 "타구에 따른 스텝 등 특히 수비에 있어서 많은 걸 배울 수 있어 뜻깊은 시간이었다. 기간은 짧았지만 정말 많은 도움이 됐고, 이번 경험을 바탕으로 내년 한층 더 성숙한 플레이를 보여드릴 수 있게 노력하겠다"라고 훈련을 되돌아봤다.

Advertisement

이주헌도 2024년에 이어 올해 두 번째로 주니치 마무리캠프에 참가했다. 이주헌은 "이번에 두 번째로 다녀오게 되었는데, 일본 선수들의 디테일한 기본기와 유연성, 그리고 하체 사용의 중요성을 느낄 수 있어서 좋았다"라고 말했다.

이영빈은 "한국에서 운동을 많이 하다 가서 체력적으로 괜찮을 거로 생각했는데, 예상보다 힘든 훈련 일정이었다. 기술적으로는 수비나 타격에서 일본 야구가 틀에 갇혀있기보단 트렌드와 기본기의 조화가 적절하다는 인상을 받았고, 더욱 디테일한 야구를 배울 수 있어 보람찬 시간이었다"라고 소감을 전했다.

Advertisement

정주현 코치는 "이영빈 손용준은 기본기가 좋은 일본 선수들과 함께하며 수비 스텝, 핸들링과 같은 기본기 훈련에 집중했다. 이주헌은 포수로서의 기본기와 블로킹, 특히 일본 선수들의 짧은 2루 송구 스텝을 중점적으로 학습했다"라며 "세 선수 모두 짧은 기간에도 강도 높은 훈련을 통해 수비에 대한 자신감이 많이 생겼다. 이를 바탕으로 다음 시즌 수비에서 한 단계 업그레이드된 모습을 보여줄 것으로 기대한다"고 말했다.

Advertisement

권인하 기자 indyk@sportschosun.com