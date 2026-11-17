프란밀 레예스. 사진=니혼햄 파이터스 공식 SNS

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[스포츠조선 나유리 기자]자동차로 행인을 쳐서 사망하게 만든 사건에 연루된 외국인 선수가 공식 성명문을 발표했다.

일본프로야구(NPB) 니혼햄 파이터스 소속으로 뛰고있는 도미니카공화국 출신 지명타자 프란밀 레예스가 17일 자신의 SNS 계정을 통해 공식 입장을 밝혔다.

그가 입장문을 밝힌 사건은 지난해인 2025년 3월 도미니카공화국 바니에서 일어난 교통사고다.

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2025년 3월 바니에서 교통사고가 일어났고, 길을 가던 23세 여성이 사망했다. 그런데 이 차의 소유자가 레예스였다. 그해 8월 도미니카공화국 법원 판결에서는 운전자의 유죄가 인정됐고, 운전자와 더불어 차량 소유주인 레예스가 피해자의 아버지에게 200만 도미니카페소(약 4400만원)에 해당하는 배상금을 지불하도록 명령했다. 판결은 현재 상소됐고, 항소법원에서 심리가 진행되고 있다.

사망 사고가 난 것은 맞지만, 레예스는 자신이 차량을 운전하지 않았고 차를 빌려준 것 뿐이었다고 해명했다.

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그는 입장문을 통해 "정확하지 않은 정보가 언론과 SNS를 통해 확산되고 있다. 이번 사건에 대해 정확히 설명드리려고 한다. 무엇보다 헤수스 메디나 헤르모센씨와 고(故) 아다 루스 메디나 셀베스트레 양의 유가족 모두에게 진심어린 애도와 깊은 위로의 말씀을 드린다. 저 역시 인간이자 아버지, 남편, 아들로 이번 비극적인 상실을 깊이 안타깝게 생각한다"며 고개 숙였다.

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이어 그는 "저는 사고 차량을 운전하지 않았으며 당시 해당 국가에 있지도 않았다. 사고 차량인 도요타 차량이 제 소유인 것은 맞지만, 사고 당시 다른 사람이 운전하고 있었다. 저는 2025년 2월부터 일본에 체류하고 있었기 때문에 사고 현장에 있는 것 자체가 불가능했다. 지인에게 차를 빌려줬다가 이런 일이 벌어졌다"면서 "법원 판결은 저에게 어떤 개인적인 잘못이나 형사적 책임을 인정하지는 않았다. 형사 책임은 사고 당시 차량을 운전한 사람에게만 전적으로 부과됐다. 저는 도미니카공화국 법률(민법 제 1384조)에 따라 차량 소류주가 민사적, 경제적 배상 책임을 지는 당사자로 포함된 것이다. 제가 사고에 연루된 것은 절대 아니다"라고 적극 해명했다.

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그는 이어 "이번 사건의 법적 절차가 법률에 따라 공정하고 진실에 근거해 진행되기를 바란다. 언론에서도 이번 사건에 대한 정보를 정확히 다뤄달라"고 당부했다.

한편 1995년생인 레예스는 메이저리그를 거쳐 2024시즌을 앞두고 니혼햄과 계약하며 아시아야구에 도전했다. 니혼햄 입단 첫해에는 25홈런-65타점을 기록했지만, 이듬해인 2025년 32홈런-90타점으로 활약했고, 올 시즌도 32홈런-82타점의 성적을 기록하면서 니혼햄의 핵심 타자 역할을 해왔다. 니혼햄은 올 시즌이 끝나자마자 레예스와 다음 시즌 재계약을 체결했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com