17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 퍼레이드 행사에 참석한 구자욱. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

사진제공=롯데자이언츠

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[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] 작년과 다르다. 롯데 자이언츠가 FA 시장을 적극적으로 둘러볼 계획이다.

2027 FA 계약이 17일 시작됐다. 롯데는 지난 4년 동안 구경꾼이었다. 올해는 드디어 지갑을 열 수 있는 환경이 조성됐다.

이택근 롯데 단장은 "좋은 선수가 있으면 영입하도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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지난해와 정반대 분위기다.

롯데는 2026시즌을 앞두고 FA 수혈 검토했으나 최종 무산됐다.

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올해는 야구단이 결심을 내릴 차례다. 이 단장은 신중하다. 그는 무조건적인 FA 맹신론자가 아니다. 팀에 맞는 선수를 잘 데려와야만 도움이 된다고 보는 실용주의자다.

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이 단장은 상당히 어려운 숙제를 풀어야 한다. 선택지는 크게 2가지다.

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누구나 좋아할 S급 선수를 거액에 데려오는 방법이 제일 쉽다. 돈만 많이 쓰면 된다. 이 선수가 실패하더라도 책임론에서 비교적 자유롭다. 선수 탓을 하면 그만이다.

알짜 선수 3명을 꽉 채워 영입해도 좋다. 직전 시즌 KT 위즈가 모범 사례다. 김현수(50억원) 최원준(48억원) 한승택(10억원)을 108억원에 영입해 부족했던 포지션을 모조리 보강했다.

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후자는 위험 부담이 크다. 실패할 경우 단장 책임론이 불거질 가능성이 높다.

이번 스토브리그서 롯데가 관심을 가질만한 S급 타자는 사실상 구자욱이 유일하다.

사진제공=롯데자이언츠

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구자욱은 지명타자 겸 외야수라는 점에서 롯데를 망설이게 만든다. 외야 수비를 본다면 레이예스 윤동희와 교통정리가 애매하다. 게다가 앞으로는 지명타자로 보내는 시간이 더 많아질 것이다. 지명타자 한 자리도 차지해야 하는데 역시 레이예스 한동희와 겹친다.

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구자욱이 왔을 때 롯데 라인업 최적화를 이룰 수 있느냐가 까다로운 문제다. 최소 200억원 이상 투자해야 데려올 수 있는 선수다. 롯데 퍼즐에 완벽하게 맞지 않는 선수를 초고액을 들여 영입해야 하는가 고민이 필요하다.

준척급 3명도 간단하지 않다. 어느 포지션에 누구를 얼마에 데려오느냐 종합적으로 검토해야 한다. B등급 C등급 선수와 너무 큰 금액에 계약하면 오히려 역효과도 우려된다. 같은 포지션의 기존 선수들이 위화감을 느낄 수밖에 없다.

다만 이 어려운 시장에서 이 단장이 무언가 해낸다면 그야말로 역량을 증명하는 셈이다. 취임 1개월 만에 찾아온 중대한 임무서 어떤 돌파력을 보여줄지 관심이 집중된다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com