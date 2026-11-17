롭 맨프레드 메이저리그 커미셔너. ERA연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]새 노사단체협약(Collective Bargaining Agreement)를 놓고 MLB와 선수노조가 벌이는 첨예한 갈등이 심상치 않다. 현지에서는 기존 CBA가 만료되는 12월 2일 오후 1시59분(이하 한국시각)까지 새 CBA에 대한 합의가 이뤄지지 않을 것으로 보고 있다. 그 이후에는 구단들이 직장 문을 걸어잠그는 이른바 락아웃(직장폐쇄)에 들어갈 것으로 예상된다.

MLB는 지난 4일 샐러리 캡과 관련해 페이롤 상한선인 캡(cap)과 하한선인 플로어(floor)를 각각 2억5820만달러, 1억8020만달러(종전 2억4530만달러-1억7120만달러)로 높이고, 시행 시기를 2028년으로 늦춘다는 수정안을 선수노조에 제시했지만, 즉각 거부당했다. 선수노조는 샐러리 캡 도입 자체를 반대한다는 입장이다.

락아웃이 확실시되는 이유다.

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브루스 마이어 메이저리그 선수노조위원장 대행. AP연합뉴스

일단 구단주들은 직장폐쇄 준비에 들어갈 것으로 보인다.

미국 스포츠 기자인 마이클라 베넷은 이날 자신의 X에 'MLB 구단주들은 현 CBA 만료를 앞두고 11월 18~20일까지 뉴욕에서 회의를 가질 예정'이라며 '이 회의에서는 잠재적인 직장폐쇄에 대한 대비를 포함한 구단주들의 노사관계 전략에 초점을 맞출 것으로 예상된다. MLB와 선수노조가 샐러리 캡에 대해 여전히 큰 입장 차이를 보이고 있는 상황에서 남은 보름 동안의 협상에서 이번 회의는 매우 중요한 고비가 될 것이다. 이번 회의의 결과는 구단주들이 잠재적인 파업에 얼마나 대비하고 있는지를 보여줄 수 있을 것"이라고 전했다.

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이번 모임에서는 직장폐쇄의 방법과 실행 기간 등이 논의될 것으로 보이는데, 이미 구단주들과 선수들은 5년 전 락아웃을 경험한 적이 있다.

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이와 관련해 야후스포츠는 '이러한 급박한 일정은 회의의 중요성을 보여준다. 12월 2일까지 합의가 이뤄지지 않으면 이후 구단주들이 주도하는 직장폐쇄가 확실시된다'면서 '구단주들은 비용 확정(cost certainty)을 원하는 반면 선수노조는 샐러리 캡이 연봉 상승을 억제하는 요소로 간주하고 있다'고 했다.

메이저리그가 5년 만에 락아웃을 재현할 조짐이다. AP연합뉴스

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또 다른 매체 폭스뉴스는 '직접 파업은 거의 확실시되고 있으며, 구단주들은 선수들의 구단 시설 출입 및 구단 관계자와의 접촉을 제한하고 구단 웹사이트나 경기장에서 선수들에 대한 모든 언급을 삭제하는 방안을 택하고 있다'며 '참으로 비겁한 사업 방식(A very adult way of doing business)'이라고 구단주들을 직격했다.

이어 이 매체는 '샐러리 캡에 대해 구단주들은 선수들의 잠재적 수입을 인위적으로 제한하는 동시에 자신들의 수익을 극대화하고 팬들이 가장 중요하게 생각하는 구단 가치 상승을 보장하려는 것'이라며 '반면 선수들은 현상 유지를 원하며, 스포츠 사회주의가 아닌 자본주의 시장경제의 이점을 유지하면서 구단 운영권에 대한 추가적인 권리를 확보하려 하고 있다'고 설명했다.

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제이크 바우어스가 밀워키를 떠나 보스턴에 둥지를 튼다. EPA연합뉴스

그러면서 '이번 협상은 그야말로 논란이 뜨겁다. 구단주들은 높은 연봉을 향한 팬들의 분노를 이용해 자신들에게 유리한 흐름을 만들려 하고 있다. 특히 스몰 마켓 구단들은 향후 수익이 얼마나 늘어날지 지켜보며 관망하려는 태도를 보일 수 있지만, 그렇지 않은 구단들은 장기화될지도 모를 직장폐쇄로 인한 불확실성이 커지기 전에 서둘러 FA 계약이나 트레이드를 성사시키려 움직이고 있는 것으로 알려졌다'고 덧붙였다.

실제로 대형 FA들의 계약이 앞으로 2주 동안 줄을 이을 것이라는 전망이 지배적이다. FA 1루수 제이크 바우어스가 지난 14일 4년 5600만달러에 보스턴 레드삭스와 계약하며 스타트를 끊었다. 최대어 태릭 스쿠벌도 이번 주 뉴욕 메츠, LA 다저스, 샌디에이고 파드리스, 토론토 블루제이스를 잇달아 만난다.

구단주들이 이번 회의에서 또 다른 수정안을 마련할 지, 아니면 락아웃에 대비한 현안만을 논의할지 그 결과에 귀추가 주목된다.

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노재형 기자 jhno@sportschosun.com