17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 퍼레이드 행사에 참석한 삼성 선수들. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 퍼레이드 행사에 참석한 구자욱. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 팬들과 함께하는 우승 기념 행사에 참석한 삼성 선수들. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

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[용인=스포츠조선 윤진만 기자]"팬 여러분이 있었기에 삼성 라이온즈가 우승할 수 있었습니다."

FA가 됐음에도 팬을 만나기 위해 달려온 구자욱의 우렁찬 한 마디에 삼성팬들은 일제히 환호성을 내질렀다.

푸른색 우비를 단체로 입은 삼성 라이온즈 팬들의 모습은 마치 아이돌의 팬클럽을 방불케 했다. 17일 용인 에버랜드에서 열린 '삼성 V9데이, VAMOS! 에버랜드'는 12년만에 KBO리그 정상에 오른 삼성 선수단과 팬들의 우승 뒤풀이이자 '파티'였다. 삼성이기에, 삼성이어서 할 수 있는 '푸른 축제'였다.

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이 모든 것은 베테랑 포수 강민호의 '입'에서 시작됐다. 강민호는 지난 3월 개막 미디어데이에서 우승 공약으로 '팬 1000명과 에버랜드에서 일일 데이트'를 내걸었다. 정규리그 2위로 플레이오프로 시작한 삼성의 우승을 점친 전문가는 거의 없었다. 하지만 삼성은 정규리그 우승팀 KT 위즈에 1패 뒤 4연승의 엄청난 기세로 기적 우승을 달성했다. 12년 만의 'V9' 금자탑이었다.

사실상의 파티 주최자이자 프로 23년차 강민호에겐 데뷔 첫 우승이라 의미가 더욱 남달랐다. 강민호는 "말을 함부로 내뱉어서 안 된다는 걸 다시 한번 느꼈다"라고 조크했지만, 우승 직후 적극적으로 공약 이행에 나섰다. 여기에 같은 삼성 계열사인 에버랜드가 응답했다. 1000명 받고 1000명 더, 그렇게 2000명 이상의 삼성팬들이 에버랜드에 모였다. 드넓은 놀이동산은 삼성 유니폼을 입은 팬들로 '점령'당했다. 두 줄로 선 팬들 사이로 선수단을 태운 오픈카와 퍼레이드카가 지나가면서 삼성 구단 역사에 오래 남을 명장면이 탄생했다.

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 팬들과 함께하는 우승 축하 퍼레이드. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 팬들과 놀이기구를 함께 타고 있는 강민호, 구자욱. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

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강민호는 "솔직히 이렇게 많은 팬분이 오실 줄 몰랐다. 선수들이 다들 놀랐다"라며 "저희가 정말 힘들게 싸워서 12년 만에 우승이라는 결실을 보고 나서 팬들과 다 같이 즐길 수 있는 우승 파티를 이렇게 성대하게 치를 수 있어 정말 행복하다"라고 말했다.

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구자욱은 한국시리즈 해결사답게 퍼레이드의 대미를 장식했다. 퍼레이드카 위에서 손을 흔드는 구자욱을 팬들이 우르르 뒤따르면서 흡사 '구자욱 팬미팅'과 같은 분위기도 연출됐다. 구자욱은 팀 동료인 투수 원태인과 함께 17일 열린 FA 시장의 '최대어'로 꼽힌다.

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삼성팬들의 바람은 단 하나, 이들의 잔류다. "삼성에 제발 남아달라"고 외치는 팬들도 있었다. 강민호는 "삼성 왕조를 함께 만들어 가기로 해놓고, (다른 팀으로)가진 않을 것"이라며 "삼성이 잡고자 하는 선수를 놓치는 팀이 아니다. 구자욱 원태인을 모두 잡을 것으로 생각한다"라고 말했다. 공개돼서는 안 되는 두 선수의 비밀 사진을 휴대전화에 간직하고 있다는 '협박(?)'도 빼놓지 않았다. 박승규도 "(구)자욱이형과 (원)태인이가 좋은 대우를 받으며 삼성에 남았으면 좋겠다"라는 바람을 전했다.

이날 'V9데이'의 하이라이트는 선수 26명과 팬들의 '일일 데이트'였다. 선수들은 구자욱의 말대로 '일일 남친', '일일 오빠동생'이 되어 바이킹, 아마존 등을 함께 즐기며 팬들에게 잊지 못할 추억을 선물했다. 이들 뒤로 롤러코스터 모니모RUSH(구 티익스프레스)가 힘차게 달리고 있었다. 이 놀이기구는 마치 다시 우승하기까지 지난 12년간의 우여곡절을 보여주는 것 같았다. 2026년, 삼성을 태운 열차도 롤러코스터처럼 오르고 내렸지만 최종 목적지인 정상에 무사히 도착했다.

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류지혁은 말했다. "선수들이 우승하고 많이 울었냐고? 몇 명 안 울었던 것 같다. 내년에 (우승을)또 할 거니까." 삼성은 우승 뒤풀이에서 그렇게 통산 10회 우승을 위한 에너지를 얻었다.

용인=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 퍼레이드 행사에 참석한 삼성 선수들. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/