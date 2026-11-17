사진캡처=SSG랜더스 공식 유튜브 채널

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[스포츠조선 고재완 기자] "이전에 있던 곳에서는 야구선수로도, 개인적으로도 힘든 시간을 보내고 있었다. 이번 기회가 제 선수 생활에 정말 큰 활력소가 됐다. 나를 계속 챙겨주시고 계약할 기회를 주신 스카우터님께 감사하다고 말씀드리고 싶다."

슈퍼스타의 권위를 내세우기보다, 자신에게 손을 내밀어 준 구단에 진심 어린 감사를 표하며 굵은 눈물을 쏟아냈다. SSG 랜더스와 2년 총액 310만 달러(약 43억 원)에 다년 계약을 체결한 '괴물 에이스' 페드로 아빌라(29)의 가슴 뭉클한 재계약 소감이 야구팬들의 마음을 울리고 있다.

사진캡처=SSG랜더스 공식 유튜브 채널

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지난 14일 SSG 랜더스 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 인터뷰에서 아빌라는 사인란에 이름을 적으며 공식적으로 2년 재계약을 확정 지었다.

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올해 7월 대체 외국인 선수로 SSG 유니폼을 입은 아빌라는 14경기에서 93⅔이닝을 소화하며 92패 평균자책점 1.44라는 압도적인 성적을 거뒀다. 후반기 리그를 지배하며 '폰세급 위력'을 뽐낸 29세의 젊고 싱싱한 선발 자원에게 메이저리그(MLB) 여러 구단의 달콤한 러브콜이 쏟아진 것은 당연한 수순이었다.

사진캡처=SSG랜더스 공식 유튜브 채널

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아빌라 입장에서는 충분히 콧대를 높이며 '갑'의 위치에서 더 큰 무대 진출이나 거액의 베팅을 요구할 수 있는 상황이었다. 하지만 그는 주저 없이 SSG와의 2년 재계약 도장을 찍었다. 머릿속에는 오직 'SSG 잔류'뿐이었다.

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아빌라가 메이저리그 재도전 대신 한국 잔류를 택한 이유는 너무나도 인간적이고 따뜻했다. 바로 가족, 팀, 그리고 팬들이었다.

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아빌라는 "첫 번째는 아이들과 아내가 정말 행복해했다. 이곳에서 가족들이 많은 사랑을 받고 있다고 느꼈다"고 운을 뗐다. 이어 "두 번째는 팀 때문이다. 내가 합류했을 때 팀이 전반기 성적이 좋지 않았음에도 모두가 두 팔 벌려 나를 격하게 반겨줬다. 세 번째는 팬분들이 보내주신 조건 없는 사랑 덕분"이라며 환하게 웃었다.

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그의 야구 인생은 한국에 오기 전까지 벼랑 끝에 서 있었다. 2025시즌 일본프로야구(NPB)를 거쳐 올해 미국 무대에 재도전했으나, 개막전 로스터 진입에 실패했다. 우여곡절 끝에 트리플A에서 뛰었지만 15경기 평균자책점 7.50의 부진 속에 7월 마이너리그에서도 방출되는 뼈아픈 시련을 겪었다.

그 절망의 순간, 손을 내민 구단이 바로 SSG였다. 아빌라는 "제가 한국에 있는 걸 이렇게까지 좋아하게 될 줄 몰랐다. 세 번째 등판을 마칠 때쯤 아내에게 '이곳이 정말 좋다. 앞으로 이곳에 몇 년 더 머물고 싶어'라고 말했었다. 그렇게 될 수 있도록 마운드에서 최선을 다했고, 지금 여기에 있다"고 감격해했다.

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사진캡처=SSG랜더스 공식 유튜브 채널

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인터뷰 도중 아빌라는 영상통화로 계약 과정을 지켜보던 아내와 가족들을 떠올리며 감정이 북받친 듯 뜨거운 눈물을 쏟아냈다.

"한국에서 안 좋았던 건 단 하나도 없었다"며 눈시울을 붉힌 그는 "우리 가족이 지금까지 함께 겪어온 일들이 생각난다. 제가 어렸을 때부터 아내와 결혼한 이후까지 참 많은 일을 겪었다. 특히 올해 초 미국에선 우리 가족이 그다지 좋은 시간을 보내지 못했다. 하지만 SSG에 와서 가족을 위해 내 모든 걸 쏟아부을 힘을 다시 얻었다"고 털어놓으며 연신 눈물을 훔쳤다.

인터뷰 말미, 아빌라는 미리 준비해 온 한국어 발음을 또박또박 읊으며 팬들에게 진심 어린 감사 인사를 건넸다.

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"팬 여러분 안녕하세요. 오늘은 아주 좋은 날입니다. 여러분들 덕분에 2년 동안 여기서 뛸 수 있게 됐습니다. 파이팅!"

사진캡처=SSG랜더스 공식 유튜브 채널

고재완 기자 star77@sportschosun.com