사진제공=롯데자이언츠

Advertisement

Advertisement

[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] "얻을 것은 얻었다."

이동욱 롯데 자이언츠 감독이 연습경기 크게 졌지만 성과가 있었다고 평가했다. 훈련과 계획대로 플레이를 펼쳤다면 결과는 중요하지 않다고 짚었다.

이 감독은 17일 일본 미야자키 휴가시에서 진행한 마무리캠프 오전 훈련을 마치고 전날 연습경기를 복기했다. 롯데는 16일 미야자키 소켄구장에서 한화 이글스와 경기서 1대9로 졌다.

Advertisement

1루수 나승엽이 송구를 뒤로 빠뜨리거나 2사 후 등판한 윤성빈이 연속 안타를 맞는 등 흔들렸다.

하지만 이 감독은 전혀 문제가 없는 플레이였다고 옹호했다.

Advertisement

이 감독은 "우선 나승엽의 경우 머리가 안 흔들렸다. 원바운드 송구를 받을때 스쿱을 하는데 흔들림 없이 그대로 잘 올라왔다. 우리가 이번 캠프에서 연습한대로 했다. 예전 같았으면 어떻게든 잡으려고 불필요한 움직임이 발생했을 수 있다. 이 경우는 송구가 나빴기 때문에 나승엽 탓을 하면 안 된다. 승엽이는 우리가 훈련한 루틴대로 해줬다. 그래서 잘했다고 칭찬했다"고 설명했다.

Advertisement

잘못된 자세로 요행으로 공을 받아봤자 실력이 늘지 않는다는 이야기다.

Advertisement

이 감독은 나승엽이 훈련을 잘 받아들이고 있다고 긍정적으로 평가했다. 이 감독은 "본인이 본인 의지로 연습을 주도적으로 하는 모습이 보인다. 뚜렷한 목적성을 가지고 운동하고 있어서 얼굴도 밝아진 것 같다"고 기뻐했다.

사진제공=롯데자이언츠

사진제공=롯데자이언츠

윤성빈에 대해서는 "다른 것 다 신경쓰지 말고 스트라이크만 던지라고 했다. 맞아도 괜찮으니까 다 스트라이크로 던지라고 했다. 전혀 잘못한 게 없다. 상대방이 잘 쳤다. 존에 들어가서 맞은 것은 안타가 될 수도 있고 아웃이 될 수도 있다. 계획했던 대로 완벽하게 잘 수행했기 때문에 잘했다"고 칭찬했다.

Advertisement

이 감독은 윤성빈이 정말 투구에만 집중할 수 있도록 배려했다. 이 감독은 "일부러 수비도 베이스에서 다 물렸다. 도루 하든말든 타자하고만 승부하라는 의미였다"고 했다. 윤성빈이 메시지를 잘 이해한 것이다. 윤성빈은 초구만 빠져서 볼이 됐을 뿐 이후 던진 5구는 모두 스트라이크로 들어갔다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com