사진제공=한화이글스

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[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] "저의 생각을 깨준 선수예요."

류지현 한화 이글스 감독이 내야수 정은원을 아주 높이 평가했다. 한화에 부임하고 나서 정은원에 대한 인상이 확 바뀌었다고 솔직히 털어놨다.

정은원은 이달 초 일본프로야구(NPB) 요코하마 베이스타즈 마무리캠프에 파견을 다녀왔다. 약 2주 훈련을 마치고 지난 14일 다시 한화 마무리캠프까지 합류했다.

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정은원은 부활을 꿈꾼다. 2021년 커리어하이로 2루수 골든글러브를 수상했으나 이후 긴 슬럼프에 빠졌다.

류 감독은 "긍정적이다. 제가 바깥에서 봤을 때 정은원은 야구를 정말 열정적으로 하는 선수로 보이지는 않았다. 그런데 내가 틀렸다. 제 생각을 깨준 선수"라고 고백했다.

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정은원은 요코하마 캠프에서 가장 좋은 평가를 받았다.

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류 감독은 "본인 일정이 끝났는데도 불구하고 운동을 더 하겠다고 요청을 했더라. 기본 훈련량이 엄청 많았는데 본인이 더 찾아서 했다. 제가 대전에서 본 모습과 요코하마의 평가, 그리고 지금 마무리캠프에서 훈련까지 자연스럽게 이어지고 있다"고 만족감을 나타냈다.

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정은원도 이제 어린 나이가 아니다. 내년이면 벌써 프로 10년차에 접어든다. 2021년 정은원은 139경기 타율 2할8푼3리 출루율 4할7리 맹활약을 펼쳤다. 하지만 이후 1군에서 입지가 점점 줄어들었다. 올 시즌은 25경기 출전에 그쳤다.

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 5회말 정은원이 안타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

2일 잠실구장에서 열리는 두산과 한화의 경기. 2루수 수비 훈련을 하고 있는 한화 황영묵, 정은원. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.02/

3일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 5회초 1사 1루 정은원이 투런포를 친 후 환영받고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.5.3/

마침 류 감독과 궁합도 좋다. 류 감독은 KBO리그 대표 유격수 계보를 잇는 특급 내야수 출신이다. 창의적이고 지능적인 플레이를 펼쳐 '꾀돌이'라는 별명으로 유명하다. 정은원이 류 감독의 수비력을 흡수할 수 있다면 '어게인 2021'도 꿈이 아니다.

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류 감독은 "정은원 선수의 일련의 모습들을 보면 굉장히 긍정적으로 지금 가고 있다"며 반등을 확신했다.

한화는 문현빈도 2루수 복귀를 검토하고 있다. 문현빈도 2루수 장갑을 끼고 준비한다면 류 감독은 센터라인에 누굴 써야 할지 행복한 고민에 빠질 수 있다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com