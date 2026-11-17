17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 퍼레이드 행사에 참석한 구자욱. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 팬미팅 행사에 참석해 팬들과 인사를 나누는 삼성 원태인, 강민호. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

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[용인=스포츠조선 윤진만 기자]"이적시 두 선수의 사진을 공개하겠습니다."

삼성 라이온즈 베테랑 포수 강민호가 'FA 최대어'인 '삼성 듀오' 구자욱 원태인에게 '반 협박성(?) 메시지'를 날렸다. 팀에 꼭 남아달라는 '강민호식 진심 전달법'이다.

강민호는 17일 용인 에버랜드에서 진행한 삼성 선수단과 팬 2000명의 우승 뒤풀이인 '삼성 V9데이, VAMOS! 에버랜드'에서 FA 시장에 나온 '우승 주역' 구자욱 원태인 관련된 질문에 먼저 "좋은 계약을 했으면 좋겠다"라고 가볍게 운을 뗐다.

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그는 "구자욱은 MVP를 받으면서 본인이 했던 말을 지켰으면 좋겠다. 왕조 삼성을 만들어 가기로 했기 때문에, 그렇게 (말을)뱉어 놓고 (다른 팀으로)가진 않을 것이다"라고 약속을 이행할 것을 요구했다.

이어 "얼마 전 큰 국제대회 해설을 하면서도 원태인 이름을 자주 언급했다"며 "자욱이, 태인이 모두 우리 팀에 중요한 선수"라고 했다. 이어 "우리 삼성은 잡고자 하는 선수를 놓친 적이 없기 때문에 두 선수를 모두 잡을 수 있을 것 같다"라고 덧붙였다.

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강민호는 급기야 '협박성 멘트'까지 날렸다. "내 휴대전화 사진첩에 (두 선수의)비밀을 많이 갖고 있다. 타팀 이적시 공개하도록 하겠다"라고 말하며 웃었다. 어떤 사진인지, 사진은 정말 있는지는 강민호 본인만이 안다.

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강민호는 "나도 타 팀에서 이적을 했지만, 삼성은 프로야구 선수가 프로야구 선수라는 걸 느끼게 해주는 팀이라고 생각한다. 뒤에서 서포트도 잘 해주는 구단이다"며 "다행히 우리가 올해 우승을 했다. 구단에서도 삼성 왕조를 이어가기 위해서 많은 지원을 해주지 않을까 생각한다. 두 선수를 꼭 잡아줬으면 좋겠다"라고 진심을 전했다.

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외야수 박승규도 두 핵심 선수의 잔류에 대한 바람을 숨기지 않았다. 충분한 대우를 받길 바란다는 마음도 전했다.

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 팬들과 놀이기구를 함께 타고 있는 강민호, 구자욱. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

박승규는 "두 선수가 팀에 남았으면 정말 좋겠다. (구)자욱이형과 (원)태인기아 팀에 남으면 탄탄한 라인업이 된다. 진짜 왕조의 시작을 알릴 수 있는 기회인데, 무게감 있는 두 선수가 빠지면 타격은 있을 것"이라고 말했다.

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이어 "두 선수가 지금까지 너무 고생한 만큼 선수가 납득할 만큼 좋은 대우를 받고 남았으면 좋겠다. 그것에 만족해서 기분 좋게 새로운 시즌에 돌입하길 바란다"라고 했다.

프로야구 자유계약선수(FA) 시장은 17일 본격적으로 열렸다. 두산 양의지와 SSG 오태곤이 이날 나란히 잔류에 도장을 찍었다. 양의지는 2년 최대 55억원, 오태곤은 3년 최대 11억원 규모다.

삼성팬은 '3호 FA 계약' 선수가 삼성에서 나오길 바라고 있다. 이날 행사 현장에선 구자욱 원태인의 잔류를 요구하는 팬들의 목소리를 심심 찮게 들을 수 있었다. 삼성 구단이 민감한 시기를 의식한 듯 구자욱 원태인을 인터뷰 대상에서 빼면서 두 선수의 목소리를 들을 순 없었다.

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한편, 구자욱 원태인을 포함한 삼성 선수단은 이날 에버랜드에 모인 팬 2000명과 뜻깊은 시간을 보냈다. 선수들을 태운 퍼레이드카가 팬들 사이로 지나가는 퍼레이드 행사, 선수들이 팬들의 질문에 답하는 팬미팅, 선수와 팬이 함께 놀이기구를 즐기는 일일 데이트 등으로 알차게 꾸려졌다.

용인=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com