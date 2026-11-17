25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 6회초 양의지가 역전 솔로홈런을 치고 김원형 감독에게 축하의 꽃다발을 받고 있다. 양의지의 개인 통산 300호 홈런이다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

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[미야자키(일본)=스포츠조선 김용 기자] "끝맺음도 베어스에서 해야한다는 생각을 갖고 있는 선수이지 않나."

두산 베어스 김원형 감독이 팀 간판스타 양의지의 FA 계약에 활짝 웃었다.

두산은 17일 양의지와 2년 총액 55억원의 조건에 FA 계약을 체결했다. 이번 오프시즌 1호 FA 계약.

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양의지는 두산과의 2년 42억원 계약 옵션이 있었지만, 스스로 방출을 선택해 두산 아닌 다른 구단과 협상할 권리도 갖고 있었다. FA가 아닌 자유 계약 신분이라 FA 보상이 없고, 비FA 다년 계약으로 보장을 받으면 돼 이적 가능성도 없지 않았다.

하지만 양의지는 잔류를 선택했다. 두산을 선택한 양의지에 구단은 42억원에서 55억원으로 증액된 계약서를 선물했다.

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이제 나이가 40세라 풀타임 포수로 활약하는 건 쉽지 않지만, 그래도 양의지가 있고 없고는 차이가 크다. 당장 4번 칠 선수가 없는 두산의 현실이다.

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16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 두산 김원형 감독이 1회 득점한 양의지를 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

일본 미야자키 마무리 캠프에서 선수들을 지도하고 있는 김 감독은 "꼭 필요한 선수가 남아서 좋다"며 "세상에 100%는 없지 않나. 그래도 구단에서 양의지는 많이 신경을 쓸 거라고 얘기해 크게 걱정은 하지 않고 있었다"고 밝혔다.

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김 감독은 "양의지가 잠깐 NC 다이노스에 다녀왔지만, 프로 생활을 두산에서 시작했다. 끝맺음도 두산에서 해야한다는 생각을 갖고 있는 선수다. 팀에 남아줘 내년 타선 구상에 있어 많은 도움이 된다"고 말했다. 두산에서 리그 최고 포수로 성장한 양의지는 첫 FA 자격을 얻었을 때 NC와 4년 125억원 계약을 맺었으나, NC 계약 종료 후 4+2년 152억원 조건으로 두산에 복귀했었다.

김 감독은 마지막으로 "양의지가 빠지면 4번 고민이 컸다. 안재석도 써보고, 세베리노도 넣어봤지만 양의지가 있고 없고는 엄청난 차이"라고 강조했다.

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미야자키(일본)=김용 기자 awesome@sportschosun.com