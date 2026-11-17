사진제공=류현진재단

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[스포츠조선 이종서 기자] "오늘 보내 주신 응원이 아이들에게 힘이 되도록 끝까지 챙기겠습니다."

류현진재단은 16일 강원도 횡성 벨라45 컨트리클럽(BELLA45 CC)에서 '이수그룹과 함께하는 2026 ISU 류현진재단 자선골프대회'를 성황리에 개최했다.

올해로 3회째를 맞은 이번 대회는 유소년 야구선수 육성 및 장학금 지원, 희귀난치병 환아 치료 및 교육비 지원을 위한 기금 마련을 목적으로 열렸다. 류현진 이사장을 비롯해 윤석민 강백호 노시환 임찬규 손새은 최충만 김비오 오상욱 박태환 등 스포츠인과 손지창 조현아 전혜빈 한지혜 조재윤 등 연예인, 기업인 등 150여 명이 참가했다.

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개회식에서는 후원사 스파이더의 협찬으로 참가자 전원에게 류현진 유니폼이 선물로 전달됐다. 참가자들은 모두 류현진 유니폼을 입고 형형색색의 풍선을 하늘로 날리며 단체 기념촬영에 나서, 한마음으로 대회의 시작을 알리는 멋진 장면을 연출했다.

대회는 18홀 샷건 방식으로 진행됐으며, 야구선수와 골프 프로가 2인 1조로 팀을 이뤄 맞붙는 '스킨스 게임'이 함께 열렸다. 타이틀 스폰서 이수그룹이 후원한 상금은 각 홀과 이벤트에서 승리한 팀 명의로 전액 류현진재단에 기부됐다.

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이어 열린 자선경매에는 류현진 이사장의 프로 데뷔 20주년과 한·미 통산 200승을 기념하는 특별 유니폼 액자와 스파이크, 골프백을 비롯해 황재균 이정후 노시환 김도영 이대호 등 야구 스타들의 소장품과 펜싱 국가대표 오상욱 선수의 펜싱 마스크 등이 출품돼 참가자들의 뜨거운 호응을 얻었다.

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사진제공=류현진재단

특히 류현진 이사장의 200승 기념 특별 액자와 유니폼 등 의미 있는 소장품들이 참가자들의 적극적인 관심과 참여 속에 낙찰되어 나눔의 의미를 더했다. 경매 수익금은 전액 유소년 야구선수 육성 및 장학금 지원과 희귀난치병 환아 치료·교육비 지원에 쓰일 예정이다.

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이날 경기에서는 조현아가 17번 홀에서 홀인원을 기록했다. 시상식에서는 이형택이 3언더파 69타로 메달리스트에 올랐고, 신페리오 우승은 하태원, 준우승은 박찬호가 차지했다. 롱기스트상은 여자부 김선영(180m)·홍선주(174m), 남자부 노시환(272m)·박찬호(298m)가 각각 수상했다.

류현진 이사장은 "오늘 함께해 주신 후원사와 참가자분들, 그리고 경매에 선뜻 참여해 주신 분들 덕분에 올해는 약 3억1000만 원의 기금을 마련할 수 있었다"며 "이 기금은 유소년 야구선수들의 육성과 환아들의 치료·교육비로 쓰겠다. 오늘 보내 주신 응원이 아이들에게 힘이 되도록 끝까지 챙기겠다"고 전했다.

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이수그룹 김세민 대표이사는 "류현진재단의 세 번째 자선골프대회에 타이틀 스폰서로 함께할 수 있어 뜻깊다"며 "이수그룹은 앞으로도 유소년 선수와 희귀난치병 환아를 위한 재단의 활동을 꾸준히 응원하겠다"고 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com