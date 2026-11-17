[스포츠조선 노재형 기자]뉴욕 메츠가 '스쿠벌 쟁탈전'서 가장 먼저 '대면 협상'을 벌인 것으로 드러났다.
뉴욕포스트 칼럼니스트 존 헤이먼은 17일(이하 한국시각) '메츠 구단 수뇌부가 FA 투수 태릭 스쿠벌을 캘리포니아주 오렌지카운티에서 처음 만나 설득 작업을 벌였다'고 전했다.
지난 3일 FA 시장이 개장한 뒤 스쿠벌에 관심이 있다고 알려진 팀들 가운데 메츠가 가장 먼저 실질적 협상을 시작한 것이다.
헤이먼은 '메츠는 올겨울 FA 최대어를 영입하기로 한 최종 후보 6팀 중 가장 앞서 나가고 있다고 말할 수 있다. 원소속팀 LA 다저스와 샌디에이고 파드리스, 토론토 블루제이스, 그리고 베일에 가려진 두 팀도 스쿠벌측과 미팅이 잡혔는데 이번 주라는 것 말고는 정확한 날짜는 알 수 없다'고 덧붙였다.
스쿠벌의 에이전트는 스캇 보라스이며 보라스코포레이션 사무실은 캘리포니아주 뉴포트비치에 있다.
섣불리 예상할 수는 없지만, 역대 투수 최고액 계약이 확실시되는 스쿠벌을 놓고 메츠와 다저스가 막판까지 경쟁을 벌일 것으로 예상된다. 두 팀 중 메츠가 먼저 조건을 제시한 것이고, 곧 다저스도 작업에 나선다고 보면 된다.
MLB.com 마크 파인샌드 기자는 '스쿠벌이 결국 메츠 유니폼을 입게 될 것이라는 전망이 지배적'이라고 보도한 바 있다.
한 내셔널리그 관계자도 MLB.com에 "과연 메츠 이외에 누가 진지하게 스쿠벌 영입 경쟁에 뛰어들 수 있는지 의문"이라고 했다. 지난 주 라스베이거스에서 열린 메이저리그 단장 미팅서 이같은 분위기가 확인된 것으로 관측된다.
'돈'에 관해서는 다저스가 메츠에 뒤질 것이 없지만, 다저스는 스쿠벌이 원하는 7~8년 이상의 초장기 계약은 꺼리고 있다. 오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부, 무키 베츠, 카일 터커, 윌 스미스, 토미 에드먼, 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우, 에드윈 디아즈, 태너 스캇 등 2028년 이후까지 계약돼 있는 고연봉자만 10명에 이른다. 여기에 스쿠벌을 추가하는 건 아무리 다저스라도 부담스럽다. 혹여 샐러리 캡이 도입된다면 로스터 관리 환경이 더욱 경직적으로 악화될 수도 있다.
하지만 메츠는 '원하는 선수에겐 뭐든 해준다'는 방침이 확고하다. 2년 전 FA 후안 소토를 북미 프로스포츠 역사상 최대 규모인 15년 7억6500만달러 계약에 데려왔다. 스쿠벌에 대해서도 역대 최고액 투수로 만들어주려는 의지가 크다고 봐야 한다.
스쿠벌은 이제 30세가 됐다. 8년 계약을 한다면 37세, 10년 계약이면 39세까지 연봉을 보장받는다. 디 애슬레틱 칼럼니스트 짐 보든은 스쿠벌의 예상 계약 규모를 최소 3억5000만달러, 최대 5억달러(6682억원)로 제시했다. 총액은 물론 평균 연봉 부문서도 역대 투수 1위에 오를 수 있다. 기존 총액 1위는 야마모토의 12년 3억2500만달러, AAV 1위는 맥스 슈어저와 저스틴 벌랜더의 4333만달러다.
스쿠벌은 2024년과 2025년, AL 사이영상을 연속 수상했고, 올해 디트로이트 타이거스와 다저스에서 26경기에 등판해 158⅔이닝을 투구해 12승7패, 평균자책점 2.72, 186탈삼진을 기록하며 에이스급 활약을 이어갔다.
다만 스쿠벌은 메이저리그 데뷔 이후 3차례의 큰 수술을 받았다. 올해도 지난 5월 왼쪽 팔꿈치 뼛조각을 제거하는 수술을 받았다. 첨단 기법의 수술이라 6주 만에 돌아왔지만, 앞으로 부상이 잦을 수도 있는 위험을 안고 있다고 봐야 한다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com