데이비드 스턴스 뉴욕 메츠 사장이 지난 11일(한국시각) 메이저리그 단장 미팅이 열린 라스베이거스 리조트&카지노에서 현지 언론들과 인터뷰를 하고 있다. AP연합뉴스

FA 최대어 태릭 스쿠벌이 뉴욕 메츠와 계약한다는 전망이 지배적이다. UPI연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]뉴욕 메츠가 '스쿠벌 쟁탈전'서 가장 먼저 '대면 협상'을 벌인 것으로 드러났다.

뉴욕포스트 칼럼니스트 존 헤이먼은 17일(이하 한국시각) '메츠 구단 수뇌부가 FA 투수 태릭 스쿠벌을 캘리포니아주 오렌지카운티에서 처음 만나 설득 작업을 벌였다'고 전했다.

지난 3일 FA 시장이 개장한 뒤 스쿠벌에 관심이 있다고 알려진 팀들 가운데 메츠가 가장 먼저 실질적 협상을 시작한 것이다.

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헤이먼은 '메츠는 올겨울 FA 최대어를 영입하기로 한 최종 후보 6팀 중 가장 앞서 나가고 있다고 말할 수 있다. 원소속팀 LA 다저스와 샌디에이고 파드리스, 토론토 블루제이스, 그리고 베일에 가려진 두 팀도 스쿠벌측과 미팅이 잡혔는데 이번 주라는 것 말고는 정확한 날짜는 알 수 없다'고 덧붙였다.

스쿠벌의 에이전트는 스캇 보라스이며 보라스코포레이션 사무실은 캘리포니아주 뉴포트비치에 있다.

태릭 스쿠벌 에이전트 스캇 보라스가 지난 12일(한국시각) 메이저리그 단장 미팅이 열린 라스베이거스 아리아 리조트&카지노에 도착해 현지 언론들과 인터뷰를 하고 있다. AP연합뉴스

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섣불리 예상할 수는 없지만, 역대 투수 최고액 계약이 확실시되는 스쿠벌을 놓고 메츠와 다저스가 막판까지 경쟁을 벌일 것으로 예상된다. 두 팀 중 메츠가 먼저 조건을 제시한 것이고, 곧 다저스도 작업에 나선다고 보면 된다.

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MLB.com 마크 파인샌드 기자는 '스쿠벌이 결국 메츠 유니폼을 입게 될 것이라는 전망이 지배적'이라고 보도한 바 있다.

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한 내셔널리그 관계자도 MLB.com에 "과연 메츠 이외에 누가 진지하게 스쿠벌 영입 경쟁에 뛰어들 수 있는지 의문"이라고 했다. 지난 주 라스베이거스에서 열린 메이저리그 단장 미팅서 이같은 분위기가 확인된 것으로 관측된다.

야마모토 요시노부. Imagn Images연합뉴스

'돈'에 관해서는 다저스가 메츠에 뒤질 것이 없지만, 다저스는 스쿠벌이 원하는 7~8년 이상의 초장기 계약은 꺼리고 있다. 오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부, 무키 베츠, 카일 터커, 윌 스미스, 토미 에드먼, 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우, 에드윈 디아즈, 태너 스캇 등 2028년 이후까지 계약돼 있는 고연봉자만 10명에 이른다. 여기에 스쿠벌을 추가하는 건 아무리 다저스라도 부담스럽다. 혹여 샐러리 캡이 도입된다면 로스터 관리 환경이 더욱 경직적으로 악화될 수도 있다.

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하지만 메츠는 '원하는 선수에겐 뭐든 해준다'는 방침이 확고하다. 2년 전 FA 후안 소토를 북미 프로스포츠 역사상 최대 규모인 15년 7억6500만달러 계약에 데려왔다. 스쿠벌에 대해서도 역대 최고액 투수로 만들어주려는 의지가 크다고 봐야 한다.

태릭 스쿠벌은 역대 투수 최고액 및 AAV를 겨냥하고 있다. AFP연합뉴스

스쿠벌은 이제 30세가 됐다. 8년 계약을 한다면 37세, 10년 계약이면 39세까지 연봉을 보장받는다. 디 애슬레틱 칼럼니스트 짐 보든은 스쿠벌의 예상 계약 규모를 최소 3억5000만달러, 최대 5억달러(6682억원)로 제시했다. 총액은 물론 평균 연봉 부문서도 역대 투수 1위에 오를 수 있다. 기존 총액 1위는 야마모토의 12년 3억2500만달러, AAV 1위는 맥스 슈어저와 저스틴 벌랜더의 4333만달러다.

스쿠벌은 2024년과 2025년, AL 사이영상을 연속 수상했고, 올해 디트로이트 타이거스와 다저스에서 26경기에 등판해 158⅔이닝을 투구해 12승7패, 평균자책점 2.72, 186탈삼진을 기록하며 에이스급 활약을 이어갔다.

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다만 스쿠벌은 메이저리그 데뷔 이후 3차례의 큰 수술을 받았다. 올해도 지난 5월 왼쪽 팔꿈치 뼛조각을 제거하는 수술을 받았다. 첨단 기법의 수술이라 6주 만에 돌아왔지만, 앞으로 부상이 잦을 수도 있는 위험을 안고 있다고 봐야 한다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com