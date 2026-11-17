호주 국가대표 제이든 킴. 사진=제이든 킴 SNS

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[스포츠조선 김민경 기자] "대만 욕설 가르친 것은 다름 아닌 천보위였다."

최근 막을 내린 2026 APBC 호주 국가대표팀 유격수를 맡은 제이든 킴(한국명 김준석)이 대만 언론의 뜨거운 관심을 받았다. 지난 13일 열린 대만과 호주의 예선전 도중 제이든이 대만 내야수 장스룬에게 대만어 욕설을 한 사실이 공개된 것. 무슨 사연이었을까.

제이든은 1993년부터 1996년까지 LG 트윈스 선수였던 호주 교포 김태민의 아들이다. 아버지는 현재 피츠버그 파이어리츠 스카우트로 지내고 있고, 아들은 피츠버그 산하 마이너리그팀에서 꿈을 키우고 있다. 호주와 한국 이중국적자인 제이든은 호주 국가대표로 꾸준히 부름을 받고 있다.

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대만 매체 'SETN'은 17일 '장스룬에게 경기 도중 대만어 욕설을 뱉은 사실을 폭로 당한 한국계 호주 국가대표 선수가 나쁜 말을 배운 내막을 직접 공개했다. 뜻밖의 배후는 같은 피츠버그 소속인 대만 투수 천보위였다, 제이든은 미국에서 같은 단어를 썼을 때도 팀에 있는 대만 동료들이 다 웃음을 터트렸다고 전했다'고 보도했다.

매체는 '13일 대만과 호주의 예선전 4회말 2아웃 상황에서 제이든이 도루를 감행했고, 장스룬이 공을 받아 태그했다. 심판은 최초에 아웃을 선언했으나 호주 측이 곧바로 비디오판독을 요청했고, 최종 판정은 세이프로 번복됐다. 두 선수는 판독을 기다리는 틈을 타 대화를 나눴다. 장스룬은 다음 날 제이든이 방송에는 나갈 수 없는 두 글자짜리 대만어 비속어를 말했다고 웃으며 폭로했다. 장스룬은 제이든에게 아웃이라고 맞받아치며 빨리 더그아웃으로 돌아가라고 응수했다'고 밝혔다.

호주 국가대표 제이든 킴. 사진=제이든 킴 SNS

LG 트윈스에서 뛰었던 호주 교포 김태민. 제이든 킴의 아버지다. 스포츠조선DB

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한국계 호주인이 별안간 대만어 비속어를 쓰니 장스룬도 웃음이 터질 수밖에 없었다.

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제이든은 15일 대만과 3위 결정전에서 6대4 승리로 최종 3위를 확정한 뒤 "피츠버그 구단에 대만 출신 선수들이 꽤 많다. 특히 천보위가 내게 대만어를 많이 가르쳐 줬다. 나와 천보위, 그리고 그의 통역과 자주 모여 대만어로 대화를 나누곤 했다. 한번은 천보위가 가르쳐 준 대만어를 다른 대만 선수에게 써봤는데, 다들 웃음을 터뜨리더라. 내가 말한 게 욕설이고 별로 좋지 않은 단어이기 때문이었다. 내가 그 단어를 뱉자마자 다들 엄청 웃었던 기억이 있다"고 설명하며 웃었다.

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제이든은 또 "평소에도 대만어로 이야기를 나누곤 한다. 내게는 일종의 도전이기도 하다. 물론 대부분의 시간은 영어로 대화하지만, '하오(좋다)' 같은 말을 들으면 나도 따라서 말하곤 한다"고 덧붙였다.

2006년생인 제이든은 2024년 피츠버그에 입단해 올해 처음 마이너리그 싱글A까지 올라왔다. 유격수와 2루수, 3루수까지 내야 유틸리티로 가치를 증명하는 과정에 있다. 올해 루키리그에서는 18경기에서 타율 3할3푼3리, 6타점, OPS 0.825를 기록했으나 싱글A에서는 9경기 타율 1할1푼1리, OPS 0.311에 그쳤다. 그래도 호주가 기대하는 유망주다.

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제이든은 "대만의 투수진과 타격 모두 정말 놀랐다. 사실 한국과 대만, 일본 사이에 뚜렷한 격차가 있다고 생각하지 않는다. 모두 훌륭한 팀이고, 야구 수준도 매우 높다. 이렇게 다른 문화를 접하고, 서로 다른 문화적 배경을 가진 팀들과 맞붙을 수 있는 기회를 얻어 정말 기쁘고 많은 것을 배웠다"며 아시아 야구를 존중하는 태도를 보였다.

호주 국가대표 선수들과 제이든 킴. 사진=제이든 킴 SNS

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com