30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. KIA 이범호 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

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[스포츠조선 김민경 기자] "난 출루할 수 있는 선수가 필요하죠."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 일본 오키나와 마무리캠프에서 부지런히 다음 시즌을 구상하고 있다. KIA는 올해 개막 전까지만 해도 최하위 전력으로 평가받았지만, 기적의 3위를 차지했다. 박재현이라는 새로운 스타를 발굴하고, 하주석 트레이드 영입, 아시아쿼터 시라카와 케이쇼 교체 영입 등 전력 보강 노력이 없었다면 어려운 일이었다.

KIA는 올해 내부 FA 2명을 단속해야 한다. 포수 김태군과 중견수 김호령이 시장에 나왔다. 두 선수 모두 팀에 소금과 같은 존재다. 김태군은 안방에 안정감을 더할 베테랑이고, 김호령은 리그 최정상급 수비력을 자랑한다. KIA는 두 선수를 미리 묶기 위해 비FA 다년계약을 제시했으나 이견을 좁히지 못했다.

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게다가 김호령은 FA C등급을 받아 이적의 어려움이 더 줄었다. 올해 연봉의 150%인 3억7500만원만 보상하면 다른 팀이 데려갈 수 있다. KIA는 물론, 다른 구단도 FA 전략을 짜는 과정에서 김호령을 B등급으로 분류했다는 후문이다. 고우석(LG 트윈스)이 시즌 막바지 KBO리그로 복귀하고, 옵션 발동으로 연봉이 상향 조정된 선수들이 발생하면서 4~5명의 여유가 사라졌다.

이 감독은 일단 FA인 두 선수는 없는 전력으로 분류하고 시즌을 구상하고 있다. 보강 없이는 답답한 상황이다. 이미 올해 KIA는 테이블세터가 약해 고민이 깊었다. 박재현이 1번타자로 맹활약하긴 했지만, 1군 풀타임 첫해의 한계를 보여주기도 했다.

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 김호령이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 퍼레이드 행사에 참석한 구자욱. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

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2번타자는 포스트시즌까지 KIA의 약점이었다. 리그에서 가장 강한 타자 김도영을 십분 활용하지 못하자 결국 김도영을 2번으로 기용하면서 해럴드 카스트로, 나성범, 김선빈까지 타순을 한 칸씩 올렸다. 감독은 삼성 라이온즈와 플레이오프에서 2승3패로 무릎을 꿇은 뒤 '출루가 좋은 타자 한 명만 있었다면'이라는 생각이 들 수밖에 없었다.

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2024년 스프링캠프부터 지휘봉을 잡은 이범호 감독은 아직 화끈한 외부 FA 선물을 받은 적이 없다. 지난겨울 좌완 불펜 김범수를 3년 20억원, 우완 불펜 홍건희를 1년 7억원에 데려온 게 전부다. 트레이드나 2차드래프트 등으로 작은 보강은 계속 있었지만, 대어급 FA를 과감히 데려온 사례는 없었다. 오히려 지난겨울 최대어였던 유격수 박찬호(두산 베어스, 4년 80억원)를 뺏겼다.

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이번 겨울 야수 최대어는 구자욱이다. 구자욱은 해외 에이전트를 섭외하고 미국 메이저리그 도전도 같이 고려하고 있는데, 원소속팀 삼성 라이온즈는 물론이고 영입을 원하는 다른 구단들도 꽤 적극적으로 달려드는 상황이다. 200억원 규모의 계약도 가능하다는 이야기가 나온다.

이 감독이 원하는 출루에 강점이 있는 선수로는 홍창기가 있다. 구자욱과 비교하면 아쉽지만, '선물'이라는 수식어가 붙을 만한 영입이 될 수 있다. 올해는 부진했어도 홍창기는 통산 출루율 0.421을 자랑한다.

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또 다른 대안으로 꼽혔던 최지훈은 SSG 랜더스 잔류 협상 막바지 단계다. 외야수로 한정하지 않으면 내야수 김상수도 대안이 될 수 있으나 1990년생인 나이가 걸림돌이다. 배정대 김민혁 권희동 등은 3년을 기다린 FA 선물이라 하기에는 아쉬움이 있다.

내부 육성으로 눈을 돌리면 외야수 박정우가 있다. 110경기 157타석이긴 하지만, 출루율 0.403을 기록했다. 1군에서 풀타임을 버틸 수 있다는 보장만 되면 괜찮은 대안이 될 수 있긴 하다. 그래도 보강이 이뤄진 동시에 박정우의 잠재력이 터지는 것과 박정우의 잠재력이 터지기만 바라는 것은 분명 차이가 있다.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 홍창기가 볼넷 출루하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 7회초 박정우가 김태훈의 투구에 헛스윙하며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com