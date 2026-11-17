사진=김용 기자

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[미야자키(일본)=스포츠조선 김용 기자] "구단에서 잘 챙겨주시겠죠? 하하."

두산 베어스는 올시즌 절반의 성공을 거뒀다. 와일드카드 결정전 단 1경기로 가을야구가 짧게 끝났지만, 그래도 김원형 감독 부임 후 지난해 충격의 9위 아픔을 털어내고 다시 포스트시즌에 진출했다.

그 중심에는 막강한 투수력이 있었다. 곽빈이 대한민국 에이스로 성장했고, 2년차 최민석이 '초대박'을 쳤다. 김택연의 부상으로 위기를 맞았을 때 꺼내든 이영하 마무리 카드도 적중했다.

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그리고 또 한 명. 이 선수가 없었다면 두산의 5위 성적이 지켜질 수 있었을까. 김정우. 올시즌 누구도 예상하지 못했지만, 필승조로 자리잡으며 '투수 왕국'의 한 축을 담당했다. 61경기 2승3패10홀드2세이브. 59⅓이닝을 던지는 데 평균자책점이 2.28이었다.

2018년 SSG 랜더스 전신 SK 와이번스의 1차지명을 받은 유망주였다. 하지만 프로의 벽은 높았다. 인천에서 이렇다 할 모습을 보여주지 못했고, 결국 2023년 트레이드로 두산에 합류했다.

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두산에 와서도 지난해 18경기 출전한 게 1군 최다 기록. 그런데 올시즌 완전히 다른 사람이 됐다. 빠르면서 강한 무브먼트가 있는 직구가 강점인데, 무엇보다 '쫄지 않고' 마운드에서 당당히 상대 타자들과 싸우는 모습이 인상적.

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10일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 두산 김정우가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.10/

프로 데뷔 9년 만에 자신의 이름을 당당히 알렸는데, 여기서 만족할 수 없다. 김정우는 일본 미야자키 마무리 캠프에서 구슬땀을 흘리며 더 나은 내년 시즌을 바라보고 있다.

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김정우는 "2군에서부터 준비를 정말 많이 했다. 1군에 올라와 계속 던지고, 기록도 좋다 보니 자신감이 생기더라. 4월이었나, SSG전이었다. 그 때 이영하 형 다음에 올라가 막은 경기가 있는데, 그 경기 후 '내 공이 통하나' 이런 생각을 하기 시작했다"고 밝혔다. 김정우가 말한 경기는 4월15일. 선발 이영하가 3이닝 조기강판 된 후 2이닝을 던졌는데 삼진 3개에 무실점을 기록했었다.

김정우는 이번 마무리 캠프에 대해 "1군에서 많이 던지고 치르는 첫 마무리 캠프다. 관리도 많이 해주신다. 분명 다른 때 마무리 훈련과는 다르다. 하지만 올해 많이 던졌다고 쉬고 하면, 내년 시즌 잘 한다고 보장할 수 없지 않나. 다음 시즌 준비라 생각하고 열심히 하고 있다. 나는 아직 확실히 자리를 잡은 선수가 아니다. 경쟁해야 한다. 올해는 나를 알리는 시즌이었다면, 내년에는 반짝이 아니라는 걸 증명해야 한다"고 말했다.

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6일 인천 문학구장에서 열린 두산 베어스와 SSG 랜더스의 경기. 두산 김정우가 투구하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.6/

1차지명 유망주가 인고의 세월을 보냈다. 김정우는 "사실 돌이켜보면 정말 힘든 시간들이었다. 상무에서 전역하고는 매년이 위기였다. 불안했다. 그래도 '나는 성장하고 있다'고 믿으며 버텼다. 올해는 마음을 많이 내려놨다. 그러니 뭔가 풀리기 시작했다"고 설명했다.

프로 9년차인데 연봉이 아직 3800만원밖에 안 된다. 이제 데뷔하고 처음으로 연봉 협상 테이블에서 당당해질 수 있게 됐다. 김정우는 "연봉은 생각해본 적은 없지만, 팀에서 잘 챙겨주시면 너무 감사할 것 같다. 잘 챙겨주셨으면 좋겠다"며 수줍게 웃었다. 그는 지난해 7년 연애 끝에 결혼했다. 더 자랑스러운 가장이 될 수 있는 기회다.

미야자키(일본)=김용 기자 awesome@sportschosun.com