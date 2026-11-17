24일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 8회초 무사 1루 김원형 감독이 카메론이 포수 파울플라이로 물러나자 아쉬워하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.24/

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[미야자키(일본)=스포츠조선 김용 기자] "포지션, 좌우 다 상관없다. 무조건 잘 치는 타자다."

1년 동안 정말 고통스러웠나보다. 두산 베어스 김원형 감독의 어조는 단호했다.

2026 시즌 두산의 야구는 극과 극이었다. 막강한 투수력을 앞세워 버텼지만, 방망이는 1년 내내 고민을 안겨줬다. 선수 구성 자체가 다른 상위권 팀들과 비교해 약했다. FA 시장에서 80억원을 주고 박찬호를 영입했는데, 이는 타격보다 수비 보강 측면이 강했다.

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양석환이 부진하자 크게 칠 타자가 전무했다. 양의지가 4번을 쳐야했다. 외국인 타자라도 강했다면 얘기가 달라졌을 것이다. 하지만 카메론, 세베리노 두 선수 모두 최악이었다.

FA 시장에서 어떤 보강이 이뤄질지 알 수 없지만, 내년 두산 타선이 갑자기 확 좋아질 거라 단언하기는 힘들다. 김 감독도 "올해 박준순, 김민석, 안재석이 잘해줬다. 하지만 진짜 확실한 스타급 선수가 되려면 3년은 꾸준히 해야 한다고 생각한다. 이 선수들이 내년에 어떻게 할 지 알 수 없다"며 조심스러운 반응을 보였다. 물론, 올해보다 떨어질 거라는 게 아니라 무조건 더 잘 할 거라 속단하기는 힘들다는 의미다.

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. 8회초 2사 1, 2루 KT 세베리노가 3점 홈런을 친 후 김원형 감독의 환영을 받고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

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만약, FA 시장에서 타자를 보강한다 해도 그걸로 끝이 아니다. 두산 타선이 살아나려면 필수 요소는 수준급 외국인 타자를 데려오는 것이다. 김 감독은 "4번 양의지에게만 견제가 매우 심했다. 뒤에 잘 치는 외국인 타자가 있었다고 생각해보라. 양의지와 적극적으로 승부를 했을 것"이라고 말했다. 이어 "외국인 타자가 중심을 잡아줘야 박준순, 김민석, 안재석과의 시너지 효과도 노려볼 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

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두산은 최근 수년간 '잠실형 외국인 타자'를 영입했다. 잠실이 너무 넓어 홈런 생산성이 떨어지니 잘 치고, 잘 달리는 중장거리형 외야수를 선호했다. 하지만 김 감독은 "포지션, 좌우 아무 상관 없다. 타격이 좋은 선수면 1루 아니면 코너 외야수다. 두 군데 중 어디라도 좋다. 무조건 잘 치는 타자가 와야 한다"고 강조했다.

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미야자키(일본)=김용 기자 awesome@sportschosun.com