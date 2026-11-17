사진=김용 기자

Advertisement

Advertisement

[미야자키(일본)=스포츠조선 김용 기자] "구속, 마무리 다 욕심 없습니다."

정말 욕심이 없는 걸까, 아니면 팀을 위해 개인 욕심은 숨기고 겸손한 표현을 하는 것일까.

두산 베어스 김택연은 2024년 입단해 센세이션을 일으켰다. 신인 시즌 마무리 자리를 꿰차며 19세이브를 기록, 신인상을 차지했다.

Advertisement

2025년은 당연히 처음부터 마무리 시작. 24세이브를 기록했는데, 부침도 있었다. 신인 때 상대를 압도하던 구위가 조금은 무뎌지며 고생한 시간도 많았다.

올시즌은 부상에 발목이 잡혔다. 어깨가 좋지 않아 자리를 비운 사이, 이영하가 임시 마무리로 투입됐는데 기대 이상이었다. 김원형 감독은 김택연이 복귀했지만, 잘 나가고 있는 흐름을 끊을 필요가 없다며 8회 필승조 김택연, 마무리 이영하 체제를 고수했다. 그게 시즌 끝까지 이어졌다.

Advertisement

현 상황, 두산의 마무리가 김택연이라고 하기는 쉽지 않다. 일단 김 감독이 구상중이지만, 이영하가 내년에도 마무리 역할을 할 가능성이 매우 높다. 타카다가 선발로 가면, 이영하의 선발 전환도 필요없는 일이 된다.

Advertisement

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 투구하고 있는 두산 김택연. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

물론 상황이 바뀔 수도 있다. 김택연이 정말 압도적인 구위를 선보인다면, 마무리로 쓰지 않으면 안 될 경기력을 보여준다면 프로 세계에서 보직이 바뀌는 건 언제나 있을 수 있는 일이다. 그러기 위해서는 마무리 훈련, 내년 스프링 캠프 전지훈련에서 김택연이 실력으로 입증을 해야한다.

Advertisement

하지만 선수 본인은 정작 욕심이 없다고. 일본 미야자키 캠프에서 마무리 훈련에 한창인 김택연은 "직구는 몸쪽, 그리고 높은쪽에 던지는 연습을 집중적으로 하고 있다. 또 커브, 슬라이더, 포크볼 등 떨어지는 공도 가다듬고 있다. 커브와 슬라이더는 완성도를 더욱 높이고, 포크볼은 감각을 완전히 익혀 원할 때 던질 수 있는 단계까지 만들고 싶다"고 훈련 상황을 전했다.

18일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 8회초 1사 2,3루 김택연이 박찬혁에 동점 3점홈런을 내준 뒤 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.18/

김택연은 올시즌을 돌이키며 "부상이 있었다. 쉬운 시즌은 아니었다. 부상 복귀 직후에는 불편함도 있었고 잘 안 풀렸다. 그래도 매커니즘을 수정하고 자신감을 얻으며 후반기에는 지난해보다 더 좋은 경기력이 나왔다는 생각을 했다. 스텝업을 하지 않았나 생각하고, 자신감도 생겼다"고 말했다.

Advertisement

1년차 때 보여준 강속구, 후반기 부활 조짐을 보였다. 내년 시즌 구속을 더 끌어올릴 수 있겠느냐는 질문에 김택연은 "증속 욕심은 없다. 평균 구속을 높이고 싶은 생각은 한다. 일단 떨어지지 않는 게 중요하다. 변화를 두려워하지 않고 준비를 해야할 것 같다"고 자신의 생각을 전했다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 8회초 마운드에 오른 김택연의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

마무리 보직으로 다시 돌아가고 싶은 욕심은 없을까. 김택연은 "그런 건 딱히 없다. 내가 할 수 있는 것만 열심히 준비한다. 9회가 가장 어렵지만, 8회 등판도 똑같이 어렵다. 내 뒤에 영하형이 있으니, 형을 믿고 나는 내 상황에 맞게 던질 수 있다. 나도 마무리를 해봤다. 마무리 투수가 8회에 멀티 이닝을 소화하는 일이 없도록 내가 무조건 8회는 막는다는 생각으로 던졌다"고 말하며 "팀에서 갑자기 선발을 하라면 선발 준비를 해야하는 것이다. 마무리를 하라면 거기에 맞게 준비해야 한다. 선수는 팀이 필요한 상황에 맞춰 준비를 하면 된다"고 강조했다.

미야자키(일본)=김용 기자 awesome@sportschosun.com