김혜성. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]내년 계획에 김혜성은 빠져있다. 극적인 반전이 일어나지 않는 이상, 내년에도 올 시즌과 비슷한 한 해를 보낼 가능성이 커졌다.

LA 다저스 김혜성은 아쉬움 속에 미국 진출 후 두번째 시즌을 마쳤다. 첫해였던 지난해 백업이지만 빅리그 71경기를 뛰었고, 월드시리즈 우승까지 함께했던 김혜성이다. 그러나 2년차인 올해는 더더욱 험난한 경쟁에서 밀렸다. 백업 경쟁도 만만치 않은 '최강팀' 다저스에서 김혜성의 입지는 오히려 좁아졌다. 콜업 기회도 드물었고, 전반기 이후에는 거의 대부분의 시간을 트리플A에서 보냈다. 올해 김혜성의 빅리그 출전은 43경기가 전부였다.

김혜성 스스로도 "아쉬운 시즌"이라고 평가를 할 정도로, 올해 극적인 성장을 할 수 없는 환경이었다. 일단 다저스 구단은 김혜성의 타격 능력에 대해 이미 결론을 내렸고, 이제 김혜성이 빅리그에서 살아남기 위한 과제를 어떻게 해결하느냐만 지켜보고 있다. 트리플A에서 최대한 많은 경기를 뛰게 하는 것 역시 김혜성을 사실상 '루키'로 보고있기 때문이다.

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때문에 이번 스토브리그에서 다저스가 김혜성을 이적시키는 것 아니냐는 이야기도 나왔다. 오히려 트레이드로는 좋은 매물이 될 수 있다. 하지만 최근 단장 회의에서 다저스 브랜든 고메스 단장이 김혜성의 '내년'에 대해 희망적인 이야기를 꺼내면서 다시 낙관론이 펼쳐졌다.

고메스 단장은 "'코멧(김혜성의 애칭)'이 공격적으로 좋은 시즌은 아니었지만, 그는 우리에게 잘 맞는 여러 기술들을 가지고 있다"면서 "비시즌에 타격에 대해 변화를 주고, 계속 다듬을 것이라는 것을 안다. 우리는 그에게 플랜을 제시했고, 그가 꽤 만족했던 몇가지 작업들을 진행했다. 그가 그런 부분들을 계속 개선해나가면서 스윙 메커니즘을 한단계 끌어올려 타격적으로 매우 좋은 성장을 하기를 기대한다"고 이야기했다. 이어 "그는 성실함과 배려심, 좋은 의지를 가지고 있어 우리가 믿을 수 있는 선수다. 그런 선수라면 변화도 분명 만들어낼 수 있을 것"이라고 평했다.

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조금 삐딱하게 바라보면 김혜성이 좋은 자질을 가지고있는 선수인 것은 맞지만, 지금 타격으로는 빅리그에서, 아니 다저스에서 살아남기 어렵다는 냉정한 평가이기도 하다.

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이런 상황에서 김혜성의 다음 시즌 빅리그 콜업 경쟁은 더욱 치열할 전망이다. 다저스는 올 시즌을 마치고 '만능맨' 미겔 로하스가 은퇴를 하면서 내야 백업에 대해 빈틈이 생긴 것으로 보였다. 하지만 다저스는 이미 대체자를 찾고있다.

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'디 애슬레틱' 케이티 우 기자에 따르면 "다저스는 2루와 유격수를 모두 소화할 수 있는 임시 옵션을 찾고 있다. 그런 선수를 데려오면 토미 에드먼을 유틸리티 선수로 더 많이 활용할 수 있고, 무키 베츠 역시 필요할때 출전 기회를 얻을 수 있다. 알렉스 프리랜드와 함께 내야 뎁스를 더할 수 있다"고 전했다. 일단 다저스는 여전히 베츠를 주전 유격수로 보고있고, 더불어 내야 백업 뎁스를 위해 추가 선수 영입을 노린다는 뜻이다. 김혜성의 포지션 경쟁자인 프리랜드도 거론되지만, 김혜성은 거론되지 않는 분위기다.

김혜성은 최고의 선수들이 뛰는 다저스에서 많은 것을 배우고 있고, "다저스를 선택한 것을 한번도 후회하지 않는다"고 여러 차례 강조했다. 그러나 다저스라는 팀의 특성상, 김혜성이 마음 놓고 뛸 수 없는 환경인 것은 틀림없는 사실이다.

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특히 3년차에 접어드는 내년에는 김혜성이 더 극적인 성과를 보여주지 않으면, 그 다음을 장담할 수 없을만큼 미래가 불투명해진다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com