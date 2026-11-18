17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 퍼레이드 행사에 참석한 강민호. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 팬들과 놀이기구를 함께 타고 있는 강민호, 구자욱. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

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[용인=스포츠조선 윤진만 기자]프로 23년차, 우승은 10일차.

삼성 라이온즈 베테랑 포수 강민호(41)는 요새 구름 위를 걷고 있다고 고백했다. 베테랑의 체통은 잠시 넣어뒀다. 프로 데뷔 후 첫 프로야구 우승까지 23년이 걸린 그는 오래 기다린 만큼 '우승의 맛'을 음미하며 천천히 즐기고 있다.

강민호는 지난 17일 용인 에버랜드에서 열린 '삼성 V9데이, VAMOS! 에버랜드'에서 취재진과 만나 "요즘에도 아침에 눈을 뜨자마자 우승 영상을 본다. 잠시도 잊은 적이 없지만, 오늘 다시 한 번 우승을 실감할 수 있었다. 앞으로 (우승 여운이)한두 달 정도는 가지 않을까 싶다"라고 말했다. 지난 8일 KT 위즈와의 한국시리즈 5차전에서 12대1로 승리하며 4승 1패 업셋 우승으로 12년만에 통산 9번째 우승 트로피를 거머쥔 삼성은 이날 팬 2000여명과 함께 우승 뒤풀이를 진행했다.

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프로 데뷔 23년만에 첫 우승을 차지한 강민호는 누구보다 바쁜 나날을 보내고 있다. 옆구리 부상을 안고 한국시리즈에 나선 그는 따로 치료를 할 시간이 없을 정도.(딱히 치료할 방법도 없다고는 하지만) 그는 "계속 쉬고 있다"라고 (우승 후)예능 섭외가 많이 왔는데, 토크 형식의 '유퀴즈' 포함 3개 정도만 출연할 예정"이라고 말했다. 팬을 만나기 전엔 2026년 아시아프로야구챔피언십(APEC) 특별 해설위원으로 마이크를 잡았다. 여행부터 방송까지, 해볼 수 있는 것을 해보는 중이다. 고로 당분간 계속 바쁠 예정이다. "스케줄을 빼고 또 뺐는데도 일정이 빠듯하다. 우승을 처음 해봐서 이렇게 바빠질 줄 몰랐다"라고 너스레를 떨었다.

삼성 강민호. 사진(용인)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

후배인 NC 손아섭은 앞서 '강민호가 우승을 하고 나를 놀렸으면 좋겠다'라는 말로 응원했다. 강민호는 "놀리고 싶었는데 놀릴 시간이 없었다. 다행히 해설을 하러 갔을 때, (손)아섭이도 그곳에서 촬영을 하고 있었다. 그래서 잠시 만나 살짝 놀렸다. 그러자 '오케이, 오케이, 인정한다'면서 인정해 줬다"라며 웃었다. 해설위원을 해본 소감에 대해선 "굉장히 재미있었고 또 제가 보지 못했던 모습도, 보지 못했던 플레이도 좀 보이기도 했다. 막상 내가 앉았을 때 왜 저런 생각을 못 했을까 싶을 정도로 한 발 뒤에서 야구를 보니까 되게 재밌었다"라고 했다.

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진정 즐기는 자를 이길 방법이 없다고 했던가. 강민호는 팬 미팅 시간엔 프로 입단 첫 해에 우승을 차지한 한 신인 선수에게 '네가 뭘 알아'를 '시전''했다. 23년을 기다렸다면, 그런 말쯤은 해도 무방하지 않을까.

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강민호는 지난 3월 개막 미디어데이에서 '우승 시 팬 1000명 에버랜드 초대' 공약을 꺼냈고, 8개월이 지나 약속을 이행했다. 같은 삼성 그룹 계열사인 에버랜드가 응답하듯 팬 1000명을 더 초대해 2000여명이 선수들과 퍼레이드, 일일 놀이동산 데이트 등을 즐겼다.

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그는 "말을 함부로 뱉으면 안 된다는 거를 다시 한 번 느낄 수 있었다"라고 조크한 후 "우리가 정말 힘들게 싸워서 12년 만에 우승을 이뤘다. 그 후 이렇게 팬들과 파티할 수 있다는 거에 정말 기쁘다. 많은 팬이 모여 선수들도 놀랐다"라고 말했다.

용인=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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