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[스포츠조선 고재완 기자] 2년 연속 아메리칸리그 사이영상 수상자 타릭 스쿠발(30)이 '억만장자 구단주' 스티브 코헨이 이끄는 뉴욕 메츠 수뇌부와 전격 대면 회동을 가진 사실이 밝혀졌다. 다음 달 1일 메이저리그 노사단체협약(CBA) 만료에 따른 직장폐쇄(락아웃)가 초읽기에 들어가면서, 최대 5억 달러(약 6720억 원) 규모로 치솟은 '스쿠발 쟁탈전'의 무게추가 LA 다저스가 아닌 메츠 쪽으로 급격히 기울고 있다.

미국 뉴욕의 유력 매체 뉴욕 포스트와 뉴욕 지역 스포츠전문 채널 SNY는 18일(이하 한국시각) "FA 최대어 스쿠발이 17일 로스앤젤레스 인근 오렌지카운티에서 메츠 고위층과 직접 만났다"며 "이 자리에는 스티브 코헨 구단주와 데이비드 스턴스 야구 운영 부문 사장이 직접 참석했고, 미팅 분위기는 매우 좋았다"고 보도했다. 오렌지카운티 뉴포트비치에 있는 스쿠발의 에이전트 스콧 보라스의 보라스코퍼레이션에서 회동이 이뤄졌을 가능성이 높다는 분석이다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴 역시 최근 스쿠발의 영입 후보로 메츠, 다저스, 밀워키 브루어스, 뉴욕 양키스, 토론토 블루제이스 등 5개 구단을 선정하면서 다저스가 아닌 메츠를 '1순위 유력 후보'로 올려놨다.

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최근 두 시즌 연속 포스트시즌 진출에 실패한 메츠는 놀란 맥린, 크리스찬 스캇 등 젊은 투수들을 이끌 확실한 '절대 에이스'가 절실하다. 아메리칸리그의 한 구단 수뇌부는 MLB닷컴을 통해 "메츠가 그를 원한다면, 그는 메츠 선수가 될 것이다. 스쿠발급 입찰에 뛰어들 팀은 한정돼 있고, 메츠는 그 누구보다 그가 필요하다"고 단언했다.

전직 단장 출신 칼럼니스트 짐 보든은 스쿠발의 몸값을 3억 5000만 달러(약 4704억 원)에서 최대 5억 달러(약 6720억 원)로 내다봤다. 최근 3년간 546이닝 평균자책점(ERA) 2.44, 올해도 26경기 158⅔이닝 12승7패 ERA 2.72, 186탈삼진을 찍은 현역 최고 좌완에게 코헨 구단주가 백지수표를 꺼낼 태세다.

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스쿠발과 에이전트 스콧 보라스는 메츠를 시작으로 이번 주 안에 다저스, 샌디에이고 파드리스, 토론토 그리고 베일에 싸인 '미스터리 2개 구단'과 연쇄 미팅을 진행한 뒤 12월 1일 직장폐쇄 직전 도장을 찍을 계획이다.

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다저스 전문 매체 '다저스네이션'은 "다저스의 내년 사치세 기준 페이롤은 이미 3억 8000만 달러(약 5100억 원)를 넘어섰다. 다저스는 야마모토 요시노부 외에는 투수에게 장기 계약을 주는 것을 극도로 꺼리며, 스쿠발에게도 '단기 계약'을 원하고 있다"고 짚었다.

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반면 스쿠발은 서부 지구 잔류를 선호하면서도, 자신의 커리어 마지막 팀이 될 구단과 8년 이상의 초대형 장기 계약을 맺길 원하고 있다. 다저스가 자금 압박 탓에 주춤하는 사이, '돈의 한계가 없는' 코헨 구단주가 LA까지 직접 날아가 스쿠발의 마음을 흔들고 있는 형국이다.

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스쿠발과 메츠의 LA 회동 소식이 전해지자, 미국 최대 커뮤니티 레딧의 메이저리그 팬들도 폭발적인 반응을 쏟아냈다. 팬들은 메츠의 막대한 자금력과 다저스 특유의 '연봉 지급 유예(디퍼)' 전략을 꼬집으며 설전을 벌였다.

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한 타팀 팬은 "메츠의 프레젠테이션은 별거 없을 걸. 그냥 100달러짜리 지폐가 꽉 찬 서류가방 하나 열어 보여주면 끝이지"라고 말했고 한 토론토 팬은 "스쿠발이 '장기 계약'을 원한다고? 다저스식으로 연봉의 96.69%를 2069년까지 지급 유예(디퍼)하는 조건으로 장기 계약하는 건 아니고?"라며 비아냥거리기도 했다.

또 한 다저스 팬은 포기한 듯 "은행 계좌가 두둑해지면 어디서든 행복할 것. 12월 1일 직장폐쇄 전에 계약해야 하니 곧 미친 속도로 대형 오피셜이 터질 거다"라고 스쿠발을 포기하는 뉘앙스를 풍겼다. 반면 한 메츠 팬은 "스쿠발과 후안 소토가 같은 날 한 팀에서 뛰는 그림을 상상해 봐, 미쳤다. 물론 메츠가 이기려면 두 명 말고도 채울 게 산더미지만 일단 지르고 보자"라며 즐거운 상상에 잠기기도 했다.

2주 남은 직장폐쇄라는 거대한 시한폭탄을 앞두고 모든 운명이 결정된다. LA까지 날아간 억만장자 코헨이 6720억 원짜리 잭팟으로 스쿠발을 뉴욕으로 데려갈지 메이저리그 스토브리그의 시계가 숨 가쁘게 돌아가고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com