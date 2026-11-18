18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1회말 노시환이 타격을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

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[스포츠조선 고재완 기자] 한화 이글스 거포 노시환(26)의 메이저리그(MLB) 포스팅 시계가 어느덧 반환점을 돌아 막바지를 향해 치닫고 있다. 오는 12월 2일 오전 7시(이하 한국 시각·미국 동부시간 12월 1일 오후 5시) 협상 마감과 동시에 메이저리그 노사단체협약(CBA) 만료에 따른 직장폐쇄(락아웃)가 초읽기에 들어가면서, 이제 노시환에게 남은 실질적인 골든타임은 딱 2주뿐이다.

국내 야구팬들의 바람과 달리, 바다 건너 미국 현지에서 쏟아지는 노시환 관련 소식은 그야말로 '대혼돈의 멀티버스'다. 한쪽에서는 내셔널리그 강호 필라델피아 필리스의 '4번 타자'로 파격 추천하는가 하면, 다른 한쪽에서는 메이저리그 공식 홈페이지가 발표한 FA 등급표에서 이름조차 빠지는 굴욕을 겪었다.

현재 미국 언론과 야구 분석가들이 내놓는 노시환의 스카우팅 리포트는 같은 선수를 평가한 것이 맞나 싶을 정도로 극단적인 온도 차를 보이고 있다.

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미국 야구 분석 채널 '프로스펙츠 라이브'의 브렉 위든먼은 최근 SNS를 통해 필라델피아의 2027시즌 개편안을 제시하며 "일본의 사토 데루아키(한신 타이거즈)와 한국의 노시환을 동시 영입해, 브라이스 하퍼 뒤를 받치는 4번 타자 겸 주전 3루수로 노시환을 배치해야 한다"는 파격 구상을 내놨다. 심지어 간판 유격수 트레이 터너를 중견수로 옮기면서까지 노시환의 자리를 만들어주자는 주장이다.

또 SB네이션 산하 뉴욕 메츠 전문 매체 '어메이징 애비뉴'는 "노시환은 빠른 반사 신경과 넓은 범위, 강한 어깨를 갖춘 KBO리그 최고 수준의 3루수이며 유격수 백업까지 가능하다"고 호평했다.

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하지만 정반대의 냉혹한 현실도 공존한다. MLB닷컴은 지난 7일 올겨울 FA 시장에 나온 전체 선수를 5단계 등급으로 분류하면서 노시환의 이름을 아예 누락시켰다. 메츠 전문 매체 '라이징 애플' 역시 "메츠 3루에는 연봉 8900만 달러짜리 슈퍼스타 보 비??이 버티고 있으며, 데이비드 스턴스 사장은 노시환처럼 삼진이 많고 볼넷이 적은 유형을 절대 영입하지 않는다"고 일축했다.

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17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1루수로 나선 노시환이 수비위치로 향하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국에 앞서 인터뷰하는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

미국 현지 팬 미디어들의 '상상 속 영입설'이 난무하는 사이, 정작 발등에 불이 떨어진 곳은 원소속팀 한화 이글스다.

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노시환은 2026시즌을 앞두고 한화와 2027년부터 발효되는 11년 총액 307억 원(연평균 약 28억 원)의 초대형 비FA 다년 계약을 체결했다. 포스팅에 성공해 메이저리그 구단과 도장을 찍으면 이 계약은 자동 폐기되고, 한화는 연평균 28억 원의 샐러리캡 여유분과 포스팅 이적료를 손에 쥐게 된다.

문제는 타이밍이다. KBO리그 FA 시장은 이미 지난 17일 문을 열었지만, 한화는 노시환의 거취가 확정되기 전까지 외부 대형 FA 영입전에 뛰어들 수 없다. 섣불리 거액을 썼다가 노시환이 애매한 오퍼에 실망해 한화 잔류를 택할 경우, 곧바로 샐러리캡 상한선을 초과하는 대참사가 벌어지기 때문이다. 일본 미야자키 마무리캠프를 지휘 중인 류지현 신임 감독조차 "포스팅 마감 전까지는 할 수 있는 게 아무것도 없다"며 답답한 속내를 내비쳤다.

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1일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 5회초 외야플라이에 아쉬워하는 한화 노시환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 6회말 KIA 네일 상대 2루타를 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

결국 승부는 앞으로 남은 2주 안에 판가름 난다. 미국 '야후스포츠'는 2021~2022년 직장폐쇄 직전 코리 시거, 마커스 시미언, 맥스 슈어저 등 대어급 FA들이 며칠 사이에 초고속 계약을 맺었던 전례를 짚으며, 올해 역시 12월 2일 노사협약 만료 전 구단들의 계약 러시가 일어날 것으로 내다봤다. 직장폐쇄가 시작되면 모든 선수 이동이 수개월간 전면 동결되기 때문에, 노시환을 원하는 구단이 있다면 반드시 12월 2일 오전 7시 이전에 공식 오퍼를 던져야 한다.

여기에 또 필수적인 요소가 있다. 사토 테루아키라는 올시즌 일본 프로야구 타격 3관왕에 빛나는, 현재 포스팅 선수로선 가장 눈에 띄는 대어가 빠른 계약을 해야한다. 그래야 노시환의 입지가 생긴다는 분석이다.

게다가 미국 최대 연휴인 추수감사절 연휴가 오는 27일부터 30일까지다. 이 시기에는 모든 야구 뿐 아니라 대부분의 행정 일정이 '올스톱'된다. 이 기간을 빼면 남은 시간은 10일 뿐이다. 이 기간이 지나도록 307억 원 계약을 포기할 만한 '확실한 메이저리그 주전 보장 및 납득할 만한 금액'이 제시되지 않는다면, 요란했던 빅리그 진출설은 한여름 밤의 꿈으로 끝나고 노시환의 307억 원 계약서가 다시 세상 빛을 보게 된다.

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19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

고재완 기자 star77@sportschosun.com