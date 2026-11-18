태릭 스쿠벌. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]뉴욕 메츠와 FA 최대어 태릭 스쿠벌 간 첫 협상이 순조롭게 진행된 것으로 알려졌다.

메츠 구단은 지난 17일(이하 한국시각) 캘리포니아주 오렌지카운티에서 스쿠벌측과 만났다. FA 시장이 개장한 이후 처음으로 양측이 마주 앉아 탐색전을 벌였다는 것이다. 스쿠벌의 에이전트가 스캇 보라스라는 점에서 우회적이면서도 적극적인 '표현'들이 오갔을 것으로도 추정된다.

뉴욕포스트 칼럼니스트 존 헤이먼은 이날 '현장에 참석한 메츠 관계자들의 신원은 밝혀지지 않았지만, 지난 시즌 디트로이트 타이거스와 LA 다저스에서 뛰며 12승7패, 평균자책점 2.72를 기록한 스쿠벌과의 면담은 매우 잘 진행된 것으로 알려졌다. 다만 이것이 구체적으로 어떤 의미를 갖는지는 판단하기 어렵다'고 전했다.

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이어 헤이먼은 '메츠가 스쿠벌에게 구체적인 제안을 건넸는지는 확실치 않다'며 '하지만 메츠가 스쿠벌의 기량을 파악하기 위해 굳이 직접 만날 필요가 있었던 것은 아니다. 스쿠벌은 사이영상을 두 차례 수상한 현존 최고의 좌완이기 때문'이라고 덧붙였다.

태릭 스쿠벌. AP연합뉴스

스쿠발 쟁탈전은 최대 6파전, 최소 2파전으로 요약되고 있다. 헤이먼은 다저스, 샌디에이고 파드리스, 토론토 블루제이스, 그리고 베일에 가려있는 두 팀 등 5개 구단도 스쿠벌에 만남을 요청했다고 전했다. 메츠로서는 경쟁이 만만치 않은 것이다.

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특히 메이저리그 최고의 부자로 통하는 스티브 코헨 메츠 구단주만큼이나 막강한 자금력을 갖춘 다저스를 주목해야 한다.

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게다가 스쿠벌이 다저스에서 뛴 4개월에 대해 큰 만족감을 표시했다는 점은 메츠에게는 불안한 구석이다.

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디 애슬레틱 칼럼니스트 짐 보든은 지난달 31일 현지 라디오 프로그램 91.1 FM 'The Fan' 진행자인 빌 라이터와 더그 맥케인에 "내 생각에는, 물론 스쿠벌이 직접 밝힌 것은 아니지만, 그와 대화를 나눈 사람들을 통해 받은 느낌으로는 그는 계속해서 다저스에서 뛰기를 매우 바라는 것 같다"며 "그는 LA에서 보낸 시간을 정말 만족해했다. 구단 프런트와 전력분석 및 육성 파트, 투수 파트 관계자들이 그가 가진 장점을 잘 파악할 수 있도록 도왔고, 사이영상을 두 차례나 수상한 지금보다 더 뛰어난 투수로 성장할 수 있는 방향을 제시해 준 점을 그는 매우 만족스러워했다"고 분위기를 전했다.

스티브 코헨 뉴욕 메츠 구단주가 지난 9월 20일(한국시각) 시티필드에서 열린 카를로스 벨트란 영구결번식에 아내 알렉스 코헨과 참석해 행사를 지켜보고 있다. AP연합뉴스

그러나 스쿠벌이 메츠행을 조금이라도 긍정적으로 고려한다면, 얘기는 달라진다. 코헨 구단주가 어떻게든 계약을 성사시킬 조건을 들고 나올 것이기 때문이다.

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데이비드 스턴스 메츠 사장은 "우리 젊은 선발투수들을 보완해 줄 투수를 영입할 것이라는 것은 의문의 여지가 없다"며 "스티브는 구단주로 있는 동안 야구 운영 파트의 요구 사항을 전적으로 지원할 것이라는 의지를 여러차례 강조했으며 이번 오프시즌도 마찬가지"라고 밝혔다.

다만 스턴스 사장은 투수들에게는 4년 이상의 장기계약을 해준 적이 없다. 그가 메츠 사장에 부임한 2023년 10월 이후 메츠와 계약한 FA 투수들 대부분은 2~3년 계약을 했고, 최고액은 2024년 12월 계약한 션 머니아의 3년 7500만달러다. 같은 기간 맥스 프리드, 코빈 번스, 블레이크 스넬, 딜런 시즈, 레인저 수아레즈, 프람버 발데스 등 '특급 FA 선발' 영입에는 소극적이었다.

그렇지만 메츠의 태도가 달라졌다. 그동안 투수 계약과 관련한 시행착오를 되풀이하지 않겠다는 의지가 확인된다. 2년 전 후안 소토를 북미 프로스포츠 역사상 최고액인 15년 7억6500만달러에 '모셔온' 경험도 있다.

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12월 2일 락아웃이 발동될 가능성이 매우 높기 때문에 시간이 많지는 않다.

헤이먼은 '메츠가 스쿠벌에게 지금까지 오퍼를 했는지 여부는 알 수 없지만, 시간이 짧기 때문에 상황은 긴박하다. 스쿠벌이 락아웃이 시작되는 12월 2일 오후 1시59분 이전에 계약을 마무리할 것으로 예상된다'고 전했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com