LG 트윈스 손혁 QC 겸 투수총괄코치. 사진제공=LG 트윈스

SK 와이번스 시절 염경엽 감독과 손혁 코치. 스포츠조선DB

LG 트윈스 선수 시절 차명석 단장(오른쪽)과 손혁 코치. 스포츠조선DB

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[이천=스포츠조선 권인하 기자]"내가 아는 코치 중에서 최고의 열정을 가지고 있다."

LG 트윈스 염경엽 감독이 말한 손혁 신임 퀄리티 컨트롤 겸 투수 총괄 코치에 대한 한줄 평가다. 그러니 한화 이글스 단장직에서 물러났다는 소식이 전해지자마자 곧바로 전화를 걸었다.

손혁 코치는 최근 LG에 합류해 이천 LG챔피언스파크에서 투수 지도를 시작했다. 28년만에 다시 LG의 유광점퍼를 입고선 "오랜만에 입으니 어색하기도 하고, 집에서 입고 사진 찍어 와이프에게 보내니 웃더라"며 쑥스런 미소를 지었다.

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키움 히어로즈 감독과 한화 이글스 단장까지 지낸 그가 다시 코치로 돌아온 것은 염 감독과 차명석 단장의 러브콜 때문이었다.

단장직에서 물러난 뒤 그가 생각한 것은 일본 연수. 손 코치는 "일본 투수들이 워낙 좋지 않나. 어떻게 하면 잘던지고 많이 던질 수 있는지 궁금했다"면서 "한 두 구단이 스프링캠프부터 볼수 있게 해주겠다고 해서 전반기 정도까지 일본에서 공부를 하려고 했다"고 했다.

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하지만 LG의 끊임없는 러브콜에 방향을 틀었다.

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손 코치는 "염 감독님께 일본쪽을 말씀드렸더니 현장 복귀하는 것도 고민해 보라고 하셨다"라면서 "염 감독님은 나를 곧바로 투수 메인 코치를 시켜주시면서 믿어 주셨던 분이다. 감독님 덕분에 내가 이렇게 클 수 있었다. 예전에 감독님이 아프셨을 때 전화를 드려 언젠가 감독님께서 오라고 하시면 상관없이 가겠다고 약속드린적이 있다. 그때 약속한게 잘못한 것 같다"며 웃었다.

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곧바로 차 단장의 러브콜이 이어졌다. 손 코치는 "그날 저녁에 차 단장께서 전화하셔서 고생하셨다고 하시더라. 그 뒤로 여러번 전화를 하셨고, '등번호를 박아놨다'고도 하셨다. LG의 다른 분들도 연락을 계속 주셨다"라며 "투수들과 함께 하는게 재밌고 이렇게 원할 때 가는 것도 좋을 것 같다는 생각이 들어 결정했다"라고 말했다.

염 감독은 손 코치에 대해 "잘한다 못한다를 떠나 내가 아는 코치들 중에선 최고의 열정을 가지고 있다. 단장인데도 꾸준히 공부를 하고 항상 배움을 멈추지 않는 사람이다"라며 "선수들과의 소통도 굉장히 잘하는 지도자중 한명이라고 생각한다. 어려움을 겪고 있는 투수들에게 분명히 큰 도움이 될거라고 생각한다"라고 그에 대한 무한 신뢰를 밝혔다.

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손 코치의 등번호는 83번. 현역시절 달았던 38번을 거꾸로 한 숫자로 지도자를 하면서 달았던, 키움 감독시절에도 함께했던 자신만의 시그니처 번호다.

이천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com