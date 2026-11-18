더스틴 메이가 LA 다저스 시절인 2025년 7월 22일(한국시각) 미네소타 트윈스전에 등판해 8회 투구 도중 안타를 허용하자 아쉬운 표정을 짓고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]FA 선발투수 첫 계약이 성사됐다. 더스틴 메이가 시카고 화이트삭스로 간다.

MLB.com은 18일(한국시각) '화이트삭스가 우완 FA 더스틴 메이와 3년 5250만달러(약 700억원)의 조건으로 계약에 합의하며 로테이션을 강화했다고 소식통이 전해왔다'고 보도했다. 이번 FA 시장에서 선발투수로는 첫 계약이다.

크리스 게츠 화이트삭스 단장은 이번 오프시즌 최대 과제로 선발 로테이션 강화를 지목한 바 있다.

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화이트삭스는 올시즌 84승78패를 거두며 AL 중부지구 2위로 5년 만에 포스트시즌에 진출했다. 와일드카드시리즈에서 휴스턴 애스트로스를 2승으로 물리친 뒤 디비전시리즈에서 클리블랜드 가디언스에 2승3패로 아깝게 무릎을 꿇었다.

올해 화이트삭스는 일본인 타자 무라카미 무네타카의 합류로 폭발적인 타선을 자랑했지만, 선발 마운드는 늘 불안했다. 득점(776)은 전체 30팀 중 5위였던 반면 선발 평균자책점(4.60)은 26위였다.

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디비전시리즈에서 클리블랜드에 1,2차전을 잡고 내리 3게임을 내준 이유 중 하나가 허약한 선발진 때문이었다. 1차전서 효과적인 불펜게임을 앞세워 3대0으로 승리한 뒤 2차전서는 세 번째 투수로 등판했지만 선발이나 다름없는 션 버키를 앞세워 4대3으로 이겼다. 그러나 3,4차전을 불펜게임으로 치르다 내준데 이어 5차전서는 버키를 다시 선발로 기용했으나 0대2로 패하고 말았다.

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지난달 25일(한국시각) 탬파베이 레이스와의 월드시리즈 2차전에 선발등판한 더스틴 메이. AFP연합뉴스

메이는 지난 여름 세인트루이스 카디널스에서 밀워키 브루어스로 이적해 월드시리즈 우승까지 힘을 보탰다. 정규시즌서는 두 팀서 합계 31경기에 등판해 커리어 하이인 145⅔이닝을 던져 7승9패, 평균자책점 4.70을 기록했다. 밀워키 이적 후에는 10경기에서 36⅔이닝을 투구해 2승2패, 평균자책점 5.65로 부진했다.

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포스트시즌서는 선발과 불펜을 오가며 5경기(선발 2경기), 11이닝, 평균자책점 5.73, 8탈삼진을 마크했다. 전반적으로 로테이션 뒤를 맡는 선발투수라고 보면 된다.

메이는 한때 메이저리그 최고의 유망주로 각광받던 파이어볼러였다. 그러나 부상과 수술로 기대만큼 성장하지 못하고 이곳저곳을 옮겨다니는 저니맨 신세가 됐다. 화이트삭스는 커리어 5번째 팀이다.

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2016년 드래프트 3라운드에서 LA 다저스의 지명을 받은 메이는 2019년 메이저리그에 데뷔해 2020년까지 2년 동안 26경기(선발 14경기)에서 90⅔이닝을 던져 5승4패, 평균자책점 2.98을 올리며 다저스의 차세대 에이스로 각광받았다. 당시 메이의 주무기인 싱커 스피드는 최고 100.7마일-평균 97.9마일, 포심 직구는 최고 101.2마일-평균 99.1마일을 찍었다.

더스틴 메이. AFP연합뉴스

그러나 2021년부터 각종 부상에 시달리며 암흑기를 보냈다. 2024년까지 4년 동안 한 번도 50이닝 이상을 던지지 못했고, 토미존 수술과 식도 파열 부상이 겹치면서 2024년을 통째로 결장했다.

그러나 2025년 복귀해 다저스와 보스턴 레드삭스에서 25경기에 나가 7승11패, 평균자책점 4.96을 올린 뒤 올해 세인트루이스로 옮겨 붙박이 선발로 안정적으로 자리를 잡았다. 올시즌 메이의 직구 스피드는 최고 99.4마일(160㎞), 평균 96.9마일로 6년 전과 비슷한 수준으로 끌어올렸다.

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MLB.com은 '화이트삭스는 2027년을 함께 뛸 매력적인 투수를 보유하게 됐다. 메이는 여전히 29세에 불과하고 지난 두 시즌 동안 놀라울 정도로 건강한 모습을 보였다'면서 '그는 여전히 구단들이 큰 기대를 걸 만한 구위를 갖고 있으며, 에이스로 성장할 수 있을지 불투명하지만 잠재력은 뛰어나다'고 평가했다.

화이트삭스의 내년 로테이션은 메이, 버키, 데이비스 마틴, 앤서니 케이, 루이스 카스티요, 노아 슐츠, 데이비드 샌들린, 셰인 스미스, 드류 소프 등으로 구성될 것으로 전망된다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com