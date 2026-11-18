LA 다저스 오타니 쇼헤이가 18일(한국시각) 공개된 실버슬러거 어워드 수상자 명단에도 이름을 올리지 못해 이번 오프시즌 단 1개의 상도 받지 못했다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 결국 '무관(無冠)'의 겨울을 보내게 됐다.

실버슬러거마저 놓쳤다. MLB가 18일(한국시각) 발표한 2026년 실버슬러거 어워드에서 오타니는 수상자 명단에 이름을 올리지 못했다. 내셔널리그(NL) 지명타자 부문은 필라델피아 필리스 거포 카일 슈와버가 거머쥐었다.

실버슬러거는 포지션별로 수상자가 가려지며 30개 구단 감독과 코치의 투표로 결정된다.

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슈와버는 올해 45홈런, 97타점, OPS 0.857을 올리며 생애 세 번째 홈런왕을 차지했다. 실버슬러거 수상은 46홈런을 때린 2022년에 이어 생애 두 번째다.

오타니는 LA 에인절스 시절인 2021년과 2023년 AL 지명타자 부문 실버슬러거를 받았고, 다저스로 이적한 2024년과 2025년에도 연속 수상의 주인공이 됐다. 그러니까 통산 4차례 실버슬러거를 가져간 것이다.

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하지만 올시즌에는 경쟁이라고 할 것까지도 없이 슈와버가 오타니를 압도했다. 오타니는 30홈런, 81타점, 89득점, OPS 0.889를 올리는데 그쳤다. 홈런과 타점, 득점 모두 투타 겸업을 본격화한 2021년 이후 최저치였다. 무릎과 이두근 부상으로 8월 중순 이후 제대로 방망이를 돌리지 못했다. 피칭 재활에 신경쓰느라 부상이 호전되지 않았고, 타격까지 영향을 받았다.

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필라델피아 필리스 카일 슈와버가 오타니 쇼헤이를 꺾고 NL 지명타자 실버슬러거를 차지했다. AP연합뉴스

오타니는 지난 5년 동안 주름잡았던 정규시즌 MVP, 양리그 최고의 타자가 받는 행크애런상, 최고의 지명타자에게 수여하는 에드마르티네스상에 이어 실버슬러거도 받지 못했고, 한 해를 빛낸 올스타팀격인 '올-MLB팀'에도 포함되지 않았다.

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에드가 마르티네스상은 휴스턴 애스트로스 요단 알바레즈에 돌아갔다. 오타니는 이 상을 2021년부터 5년 연속 수상했다. 6년 만에 오타니가 아닌 새로운 지명타자가 수상한 것이다.

알바레즈는 올시즌 158경기에 출전해 타율 0.316, 42홈런, 106타점, 105득점, 109볼넷, OPS 1.033을 기록했다. 지명타자로는 134경기에 선발출전했다. 거의 모든 공격 부문서 커리어 하이를 찍었다. 타율, 볼넷, 출루율(0.432), 장타율(0.601), OPS는 양 리그 통합 1위다. 결국 알바레즈는 생애 처음으로 MVP에도 선정됐다. 그것도 만장일치다.

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휴스턴 애스트로스 지명타자 요단 알바레즈. AFP연합뉴스

NL 행크애런상은 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 받았다. 올시즌 45홈런, 41도루, OPS 0.943, bWAR 9.8의 뛰어난 성적을 낸 PCA는 NL MVP 경쟁에서도 오타니를 눌렀다. 오타니는 2023~2025년, 3년 연속 이상의 주인공이었다.

충격적인 것은 오타니가 올-MLB 팀 세컨드 팀에도 포함되지 않았다는 점이다. 지명타자 부문서 알바레즈가 퍼스트 팀에 선발됐고, 세컨드 팀에는 뉴욕 양키스 벤 라이스가 뽑혔다.

라이스는 올시즌 지명타자 95경기를 포함해 올시즌 154경기에 출전해 타율 0.264(573타수 151안타), 41홈런, 97타점, 105득점, 85볼넷, OPS 0.897을 기록했다. bWAR은 오타니가 3.4, 라이스가 3.7이다. 팀 공헌도 측면에서 보면 라이스는 애런 저지가 장기간 빠진 양키스 타선에서 중심타자 역할을 톡톡히 했다는 점이 인정받은 것이다.

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오타니는 2021년부터 작년까지 5년 연속 지명타자로 올-MLB 팀을 구성했다. 2022년에는 세컨드 팀이었고, 나머지 4번은 모두 퍼스트 팀이었다. 선발투수로는 세 차례 뽑혔다. 2022년과 2023년에는 퍼스트 팀, 2021년에는 세컨드 팀이었다.

오타니가 2018년 미국으로 건너간 이후 가장 추운 겨울을 맞게 됐다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com