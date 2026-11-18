FA 계약을 마친 최지훈. 사진=SSG 랜더스

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[스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스가 주전 중견수 최지훈 잔류에 성공했다.

SSG 구단은 18일 FA 외야수 최지훈과 과 계약기간 4년, 총액 67억 원(계약금 38억원, 연봉 20억원, 인센티브 9억 원)에 계약을 체결했다. 이로써 SSG는 다가오는 청라돔 시대를 앞두고 핵심 센터라인을 공고히 하는 것은 물론, 향후 팀을 이끌어갈 경쟁력 있는 외야 중심축을 구축했다.

1997년생인 최지훈은 동국대 졸업 후 대졸 신인으로 2020년 SK 와이번스의 2차 3라운드 전체 30순위 지명을 받아 입단했다. 입단 첫해였던 2020년부터 1군에서 두각을 드러내며 그해 127경기 120안타를 기록했고, 곧장 붙박이 주전 중견수 자리를 꿰찼다.

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빠른 발과 타구 판단력을 앞세운 넒은 수비 범위 그리고 큰 부상 없이 꾸준히 풀타임을 소화할 수 있는 선수라는 게 최대 장점이다. 최지훈은 대체자가 없어 거의 풀타임을 홀로 소화해야하는 와중에도 지난해와 올해 2년 연속 140경기 이상을 뛰었다.

무엇보다 최지훈은 데뷔 시즌인 2020년부터 올해까지 단 한 시즌도 거르지 않고 7년 연속 100안타와 두 자릿수 도루를 동시에 달성하며 리그 최고 수준의 내구성과 꾸준함을 입증했다.

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SSG 구단은 최지훈의 독보적인 수비 가치와 공헌도에 큰 점수를 매겼다. 올 시즌 최지훈은 141경기에 출전해 리그 외야수 중 가장 많은 1196이닝을 소화하면서도 0.988의 높은 수비율을 기록하며 SSG 외야의 중심을 지켰다. 타석에서도 개인 단일 시즌 최다인 13홈런과 64타점을 올리며 클러치 능력을 발휘했다.

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김성용 담당(왼쪽)과 최지훈. 사진=SSG 랜더스

SSG는 최지훈이 검증된 공·수·주 능력뿐만 아니라 매 경기 몸을 사리지 않는 허슬플레이와 넘치는 투지로 팀에 활력을 불어넣는 만큼, 앞으로도 공수 양면에서 핵심적인 역할을 해줄 것으로 기대한다.

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아울러 최지훈은 이번 계약을 통해 그동안 응원해 준 팬과 지역사회에 보답하고자 1억원의 기부 의사를 구단에 전달했으며, 기부금은 향후 인천 지역사회를 위해 사용된다.

계약을 마친 최지훈은 "데뷔 첫해부터 지금까지 SSG라는 팀에서 뛰며 선수로서 정말 많은 사랑을 받았다. 좋은 조건으로 계약을 체결해 준 구단에 감사드린다. 이제는 팀의 중심을 잡아야 하는 위치인 만큼, 그라운드 위에서 누구보다 투지 넘치는 모습으로 팀 승리에 기여하고 싶다. 팬분들과 함께 다시 한번 우승의 기쁨을 누릴 수 있도록 최선을 다해 뛰겠다"고 소감을 밝혔다.

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SSG는 최지훈의 필요성을 절감해 일찍부터 잔류 공감대를 형성했다. 최지훈 역시 자신의 프로 첫팀인 SSG에 대한 애정으로 타팀보다 잔류에 무게를 두고 협상 테이블에 임했다. 올 시즌 개막 전에는 비FA 다년 계약 이야기도 나왔지만, 최종 결론을 내지 못하고 시즌에 돌입했다. 개막 후에는 다년 계약 논의를 구체적으로 하기 힘든 상황이 이어졌다.

결국 현실적으로 시즌 일정을 마친 후반기에 본격적으로 FA 논의를 시작했고, 구단과 선수 모두 잔류에 대한 공감대가 빠르게 형성됐다. SSG 역시 "최지훈 계약은 최대한 빠르게 마무리짓는 것이 목표"라고 밝히기도 했다.

다만 FA 시장 개장 첫날인 17일 오전에 오태곤의 잔류 계약이 '깜짝' 발표되면서, SSG의 첫 행보가 시작됐다. 최지훈은 마지막 세부 사항 조율을 마친 후 개장 둘째날인 18일 오전 최종 발표를 마쳤다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com