30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 1루. 2루타를 날린 후 포효하는 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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[스포츠조선 김민경 기자] MVP 신호탄일까. KIA 타이거즈 김도영이 일구회가 선정한 올해 최고의 선수가 됐다.

일구회는 18일 '2026년 뉴트리디데이 일구대상 수상자로 KIA 김도영을 선정했다'고 발표했다.

김도영은 올해 타이거즈 역대 한 시즌 최다인 45홈런을 터트리며 생애 첫 홈런왕 타이틀을 차지했다. 타율 3할8리(496타수 153안타), 118타점, 120득점, OPS 1.060을 기록, 타이거즈 역대 최초로 40홈런-100타점-100득점을 달성하기도 했다.

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일구회는 "김도영은 단순히 뛰어난 기록을 남긴 선수를 넘어 한국프로야구의 새로운 성장과 흥행을 이끌어 가는 대표적인 슈퍼스타로 평가받고 있다. 2024년 역대 최연소 30홈런-30도루를 달성하고, 정규시즌 MVP에 오르며 한국 야구에 새로운 돌풍을 일으켰다. 2025년에는 부상으로 아쉬운 시간을 보냈지만, 올해 다시 폭발적인 기량을 선보이며 45홈런으로 홈런왕에 등극했다"고 밝혔다.

일구회는 대상 선정 배경으로 "도영을 높이 평가한 이유는 단순히 뛰어난 개인 성적 때문만은 아니다. 김도영 특유의 역동적인 플레이와 폭발적인 스타성, 그리고 뛰어난 성적에도 자만하지 않는 겸손한 자세는 야구팬들에게 깊은 인상을 남겼다. 특히 젊은 세대와 새로운 팬층을 야구장으로 끌어들이며 한국프로야구의 대중성과 흥행 가치를 한 단계 높이는 데 크게 기여했다"고 설명했다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 1루 김도영이 2루타를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 4회말 김도영이 2루타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

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일구회는 또 "한국프로야구는 2024년 사상 처음으로 1000만 관중 시대를 연 데 이어, 올해 역대 최다인 1277만 관중을 기록하며 눈부신 성장을 이어갔다. 이러한 성장의 중심에는 수많은 야구팬을 열광시키고 새로운 기대감을 불어넣은 김도영과 같은 스타 선수들의 활약이 있었다"고 바라봤다.

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정규시즌 MVP 유력 후보인 김도영에게 일구회 대상은 시작일 뿐일 듯하다.

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한편 일구회가 올해 신설한 고교야구 MVP상 초대 수상자는 부산고 투수 하현승이다.

하현승은 2027년 신인드래프트 1라운드 전체 1순위로 키움 히어로즈에 지명, KBO 역대 신인 계약금 최고액인 16억원을 받아 눈길을 끌었다. 키움은 투타 겸업 선수로 가치를 인정, 초특급 대우를 안겼다.

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일구회는 "하현승은 뛰어난 투구 능력과 성장 가능성을 인정받아 수상의 영예를 안았다. 일구회는 한국 야구의 미래를 이끌어 갈 유망주들에게 꿈과 희망을 심어주고, 고교야구 발전에 기여하기 위해 이 상을 신설했다. 일구회는 앞으로도 고교야구 MVP상을 통해 우수한 유망주들을 발굴하고 격려해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

두 선수에 대한 시상은 다음 달 7일 오전 11시 청담 리베라호텔에서 열리며 IB스포츠가 생중계한다, 최고타자상과 최고투수상 등 9개 부문의 수상자는 순차적으로 발표할 예정이다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 부산고 하현승이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com