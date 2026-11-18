6일 인천 문학구장에서 열린 두산 베어스와 SSG 랜더스의 경기. 4회말 2사 SSG 에레디아가 솔로포를 친 후 그라운드를 돌고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.6/

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[스포츠조선 나유리 기자]4년 연속 수비상을 휩쓸고, 정말 한국 무대와 작별하나.

한국야구위원회(KBO)가 올해로 4회째를 맞은 2026 ADT캡스 KBO 수비상의 수상자를 발표했다.

KBO 수비상은 정규시즌 가장 뛰어난 수비 능력을 발휘한 포지션별 선수 1명에게 수여하는 상이다. 각 구단 단장, 감독, 코치로 구성된 투표인단의 투표 점수 75%와 수비 기록 점수 25%를 합산해 수상자를 선정한다. 특히 올해는 여러 포지션을 오가며 팀 수비에 기여한 선수를 조명하기 위해 신설한 유틸리티 부문까지 총 10명의 수상자가 탄생했다.

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14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 2회말 무사 만루 위기를 넘기고 포효하는 두산 선발 곽빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

투수 부문에서는 곽빈(두산)이 수상자로 선정됐다. 곽빈은 투표 점수 17.11점과 번트 타구 처리 및 견제, 공식기록을 반영한 수비 기록 점수 0.02점을 합산해 총점 17.13점으로 1위에 올랐다. 12.07점의 임찬규(LG)가 2위, 10.33점의 아빌라(SSG)가 3위를 차지했다.

포수 부문은 허인서(한화)가 수상했다. 허인서는 투표 점수 15.13점, 도루 저지율과 블로킹율 등을 반영한 수비 기록 점수 2.11점으로 총점 17.24점을 기록했다. 그 뒤로는 손성빈(롯데)이 16.37점으로 2위, 조형우(SSG)가 14.61점으로 3위에 이름을 올렸다.

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내야수 부문에서는 1루수 오스틴(LG), 2루수 정준재(SSG), 3루수 김도영(KIA), 유격수 박성한(SSG)이 선정됐다. 내야수의 수비 기록 점수는 KUZR과 공식기록을 반영해 산출했다.

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29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 수비하는 LG 오스틴. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

1루수 오스틴(LG)은 투표 점수 31.58점, 수비 기록 점수 5.77점으로 총점 37.35점을 기록하며, 2024년에 이어 통산 두 번째 수비상을 차지했다. 지난해 수상자 디아즈(삼성)가 34.02점으로 2위, 김현수(KT)가 14.51점으로 3위를 기록했다.

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2루수 정준재(SSG)는 투표 점수 21.71점, 수비 기록 점수 4.72점을 더한 총점 26.43점으로, 25.83점의 박민우(NC)를 제치고 1위에 올랐다. 신민재(LG)는 18.59점으로 3위에 머물렀다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 2회말 삼성의 득점 때 수비하는 KIA 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

3루수 김도영(KIA)은 투표 점수 29.61점, 수비 기록 점수 5.42점으로 총점 35.03점을 기록하며 두 항목 모두 1위를 차지했다. 2023, 2024년 수상자인 허경민(KT)이 21.91점으로 2위, 노시환(한화)이 12.69점으로 3위다.

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유격수 박성한(SSG)은 투표 점수 20.39점, 수비 기록 점수 3.97점으로 총점 24.36점을 기록해 수상의 영예를 안았다. 24.16점의 박찬호(두산)가 2위, 22.28점의 김주원(NC)이 3위다. 이로써 SSG는 정준재와 박성한, 키스톤 콤비가 나란히 수비상의 주인공이 됐다.

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 무사 1루 KIA 박재현 도루를 SSG 박성한이 차단하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

외야수 부문에서는 좌익수 에레디아(SSG), 중견수 박해민(LG), 우익수 김성윤(삼성)이 선정됐다. 세 선수 모두 지난해에 이어 연속 수상이다.

특히 좌익수 에레디아(SSG)는 2023년 KBO 수비상이 처음 제정된 이후 단 한 번도 좌익수 부문 수상자 자리를 내주지 않았다. 올해도 투표 점수 25.66점, 수비 기록 점수 3.25점으로 총점 28.91점을 기록하며 유일한 4회 연속 수상자에 이름을 올렸다. 이어 힐리어드(KT)가 22.12점으로 2위, 박재현(KIA)이 21.51점으로 3위를 차지했다.

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역대 최초로 4년 연속 수비상을 수상한 에레디아지만, 내년에도 KBO리그에서 볼 수 있을지는 아직 물음표다. SSG가 새로운 외국인 타자 영입을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 에레디아의 KBO 작별 수상이 될지 궁금해진다.

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 3회초 2사 1,2루 두산 조수행 안타성 타구를 LG 박해민이 잡아내고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

중견수 박해민(LG)은 투표 점수 48.03점, 수비 기록 점수 5.26점으로 총점 53.29점을 기록하며 두 항목 모두 1위에 올랐다. 지난해에 이어 2회 연속이자, 2023년을 포함해 통산 세 번째 수상이다. 19.3점의 김호령(KIA)과 9.84점의 정수빈(두산)이 각각 2, 3위로 뒤를 이었다.

우익수 김성윤(삼성)은 투표 점수 42.76점, 수비 기록 점수 5.24점으로 총점 48점을 획득하며 수상자로 선정됐다. 최원준(KT)이 23.48점으로 2위, 홍창기(LG)가 11.89점으로 3위에 올랐다.

올해 신설된 유틸리티 부문의 초대 수상자로는 구본혁(LG)이 선정됐다. 유틸리티 부문은 정규시즌 수비 이닝 540이닝 이상, 3개 이상 포지션에서 각각 50이닝 이상 수비를 소화한 선수를 후보로 한다. 구본혁은 투표 점수 54.61점, 수비 기록 점수 13.55점으로 총점 68.15점을 기록하며 1위를 차지했다. 박지훈(두산)이 16.92점으로 2위, 안상현(SSG)이 14.92점으로 3위에 올랐다.

수상자에게는 11월 26일 오후 2시 서울 롯데호텔 월드에서 열리는 2026 신한 SOL KBO 시상식에서 트로피와 함께 ADT캡스가 후원하는 상금 200만원이 수여된다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com