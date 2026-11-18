미야자키(일본)=한동훈 기자

사진제공=롯데자이언츠

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[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] "기회가 온다면 몸 바쳐서 한번 해보겠다."

롯데 자이언츠 중견수 장두성이 마무리캠프서 결연한 각오를 다졌다. 장두성은 2026 시즌을 마치고 강행군 중이다. 김동혁과 함께 일본프로야구(NPB) 지바 롯데 마무리캠프에 파견된 뒤 16일에는 곧장 롯데 수비 강화 훈련에 합류했다.

장두성은 피를 토하며 뛰었던 '간절함의 아이콘'으로 유명하다. 외야 전 포지션을 커버하는 발 빠른 우투좌타 외야수다. 2025년 6월 수원 KT 위즈전 견제구에 옆구리를 맞았다. 장두성은 벌떡 일어나 2루로 뛰었는데 입에서 출혈이 발생했다. 경기에 집중한 나머지 폐에 타박상이 발생한 줄도 모르고 한 베이스를 더 갔던 것이다.

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장두성은 롯데의 취약포지션으로 꼽히는 중견수 후보 중 하나다. 수비력은 이미 최고 수준으로 평가를 받지만 공격력이 아쉬웠다. 2025년 118경기 284타석 타율 2할6푼2리, 2026년은 102경기 262타석 타율 2할8푼5리로 성장세를 나타냈다.

타격만 주전급으로 확실히 업그레이드가 된다면 롯데는 중견수 걱정을 할 필요가 없다. 지바 롯데 캠프에서는 타격에 중점을 두고 연습했다.

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마무리캠프에서 만난 장두성은 "일본 야구는 뭔가 더 딱딱하고 규율이 강할 줄 알았다. 생각보다 일본이 더 분위기가 편안하고 자유로운 분위기여서 조금 놀랐다"고 소감을 전했다.

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확실히 일본 캠프가 추가 훈련이 많았다.

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장두성은 "본 운동이 끝나고 엑스트라 훈련이 길더라. 공통 훈련 시간에는 팀 훈련 위주다. 엑스트라 때 진짜 개인에게 필요한 운동을 더 많이 했다"고 돌아봤다.

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지바 롯데의 외야수 타카베 아키토에게 실질적인 조언을 구했다. 장두성과 비슷한 유형이다.

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장두성은 "타카베 선수와 이야기를 자주 나눴다. 저는 타격 때 손을 최대한 안 쓴다고 배웠다. 타카베는 손도 잘 써야 한다고 하더라. 좌투좌타는 왼손 감각이 좋으니까 왼손에 집중하면 되는데 우투좌타는 오른손이 더 세다. 리드하는 손에 집중해야 한다. 훈련을 하면서 더 만들어 가야 한다. 영상 찍어서 이성곤 코치님과 계속 소통하며 가다듬는 중"이라고 설명했다.

하루빨리 발전해서 팀에 도움이 되고 싶은 마음 뿐이다.

장두성은 "저희가 잘했으면 중견수 이야기도 안 나왔을 것이다. 저희가 부족해서 그렇다. 주어진 상황에서 최선을 다하겠다. 기회가 온다면 당연히 놓치고 싶지 않은 게 선수 생각이다. 기회가 온다면 몸 바쳐서 한번 해보겠다"고 투지를 불태웠다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com