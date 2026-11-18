사진=SSG 랜더스

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[스포츠조선 나유리 기자]"사실 그정도로 안아프고 거의 전 경기 뛰어줄 수 있는 수비 좋은 중견수가 잘 없으니까…." 최지훈을 노리는 타 구단들이 있었다. 그러나 손을 쓰기도 전에 이미 시장이 닫혀있는 분위기였다. 최지훈은 왜 외부 시장에 나가지도 않았을까.

SSG 랜더스가 외야수 최지훈과 FA 계약을 체결했다. SSG는 18일 오전 최지훈과 4년 총액 67억원(계약금 38억원, 연봉 20억원, 인센티브 9억원)에 FA 계약을 체결했다고 공식 발표했다. 최지훈은 앞으로 최소 2030년까지 SSG 소속으로 뛰게 된다. 2028시즌 청라돔 신구장 이전을 앞두고있는 SSG는 주전 중견수 이탈을 막아냈다.

올해 FA 시장에는 최지훈과 김호령, 정수빈, 배정대 등 여러 중견수들이 나왔지만, 그중 가장 높은 가치로 평가받는 선수는 최지훈과 김호령이었다. 둘 다 수비 안정감과 주력이 좋은 선수들이다. 대체 불가 자원이 될 가능성도 있다. 시즌 중반까지는 최악의 타격 슬럼프에 빠진 최지훈에 비해, 커리어하이로 승승장구한 김호령이 앞서 있었다. 하지만 막판 김호령의 체력이 떨어지면서 성적 하락으로 이어지기도 했고, 1997년생인 최지훈과 비교해 1992년생인 김호령이 나이에서도 다소 불리한 상황이다. 때문에 '최대어'로는 최지훈이 꼽혔다.

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9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG 최지훈이 안타를 날리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

그러나 계약 진행 과정을 살펴보면, 상당히 무난하게 처음부터 잔류에만 초점이 맞춰진 협상이었다. SSG 구단은 정규 시즌 막판 다시 최지훈 측과의 공감대 형성에 나섰다. 당장 구단 내에서도 대체가 힘든 자원이라는 사실을 재확인했고, 최지훈이 팀에 남아주기를 바란다는 의사를 확실하게 전달했다. 최지훈 역시 애초부터 마음이 SSG쪽으로 기울어있는 상태였다.

사실 최지훈을 노리는 타 구단들도 있었다. 시즌 전부터 외야 수비 보강을 희망하는 일부 구단들이 최지훈 영입 검토에 나섰고, 일부 구단은 감독이 직접 최지훈 영입의 필요성에 대해 여러 차례 강조하기도 했다. 그런데 분위기가 처음부터 SSG 잔류쪽으로 기울어지다보니, 타팀 입장에서도 공격적인 오퍼를 하기는 어려운 분위기였다. 또 '야수 최대어'인 구자욱의 행선지도 미정인 상태에서 처음부터 최지훈에게 달려들기 어려운 점도 있었다. 한 구단 관계자도 "당연히 최지훈이 오면 좋다. 잡고싶은 마음은 있지만, 과연 나올지 모르겠다"며 타팀 이적 가능성을 처음부터 낮게 보는 분위기였다. 최지훈 역시 시즌이 끝난 후에도 꾸준히 SSG 홈구장인 랜더스필드에 출근 도장을 찍으면서 비시즌 운동을 이어왔다. 타팀 이적 가능성을 낮게 본 요인 중 하나였다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. SSG 최지훈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

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최지훈이 시간을 끌었다면 타팀 오퍼 분위기도 달라졌을 것이다. 하지만 여지를 주지 않고, 시장이 열리자마자 빠르게 마무리했다. FA 계약이 정식적으로 가능한 17일이 되기 전부터 SSG 구단은 일찍부터 최지훈과 구두 협의를 대부분 끝내놓고, 세부 조율 사항들만 몇가지 남아있었다. 그마저도 일찍 끝낸 후 개장 이틀만인 18일 오전 발표까지 마쳤다. 속전속결이다.

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최지훈은 빠르게 계약을 마무리한 것에 대해 "나를 가장 필요로 해준 원소속팀과 빠르게 계약을 마무리하고 싶었다. 하루라도 빨리 홀가분한 마음으로 내년 시즌을 위한 준비에 온전히 집중하고 싶었다"며 빠르게 사인을 마친 이유를 설명했다.

사진=SSG 랜더스

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그는 또 "데뷔 때부터 지금의 나를 있게 해준 팀이고, 무엇보다 인천 팬분들의 열정적인 응원을 떠나 다른 유니폼을 입고 야구한다는 것을 상상해본 적이 없다. 구단에서도 다가오는 청라돔 시대의 주역이 되어달라는 말씀에 큰 확신을 얻어 고민없이 잔류를 결심했다"고 결심한 배경을 밝혔다.

한편 최지훈은 이번 계약 이후 1억원을 인천 지역사회에 기부하겠다는 의사를 구단을 통해 밝혔다. 최지훈은 "데뷔때부터 SSG 팬분들에게 늘 과분한 사랑을 받았다. 이번에 좋은 계약을 하게 되면서 그동안 받은 사랑을 인천 지역 사회에 조금이나마 환원하고 싶다는 생각이 가장 먼저 들었다. 인천은 저에게 제 2의 고향이나 다름 없다. 앞으로도 야구장 안에서 좋은 플레이를 보여드리는 것은 물론이고, 야구장 밖에서도 선한 영향력을 나눌 선수가 되겠다"고 다짐했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com