29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 3회 솔로홈런을 날린 SSG 에레디아. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

사진=에레디아 공식 SNS 계정

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[스포츠조선 나유리 기자]2024년 타격왕을 차지했던 기예르모 에레디아가 직접 작별 인사를 전했다. 구단으로부터 결별 통보를 받은 것으로 보인다.

SSG 랜더스 외국인 타자 에레디아는 18일 자신의 SNS 계정을 통해 작별 인사를 남겼다. 그는 "SSG에서 함께하며 경험한 모든 순간에 진심으로 감사를 드린다. 그리고 이제 작별 인사를 전한다"는 메시지를 스페인어와 영어로 남겼다.

SSG와의 인연은 여기까지다. 메이저리그 월드시리즈 우승 커리어를 가진 쿠바 출신 외야수 에레디아는 빼어난 컨택 능력과 강한 어깨를 앞세운 탄탄한 수비력까지 리그 최정상급 타자로 4시즌 동안 활약했다.

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2023시즌을 앞두고 처음 KBO리그에 입성했고, 당시 SSG 유니폼을 입고 153안타 12홈런 76타점의 성적을 기록했다. 2년차인 2024시즌에는 타율 3할6푼으로 KBO 타격왕을 차지했고, 195안타에 21홈런 118타점으로 최전성기를 보냈다.

3년차인 지난해에도 타율 3할3푼9리에 127안타 13홈런 54타점을 기록했지만, 크고 작은 부상이 많았다. 1991년생으로 30대 중후반에 접어든 그가 부상이 잦아지자 구단도 재계약에 대한 고민을 꾸준히 해왔다.

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하지만 마땅한 대체자를 찾지 못한 SSG는 올 시즌까지 4년째 에레디아와의 동행을 이어왔다. 에레디아는 올해 115경기 타율 2할8푼3리에 18홈런 98타점의 성적을 기록했다. 나쁘지 않은 성적이었지만 올해도 부상 이슈가 있었고, 임팩트는 다소 떨어졌다.

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SSG는 새 외국인 타자를 찾고있는 상황이다. 이런 와중에 에레디아가 구단으로부터 결별 통보를 받은 것으로 보인다. SSG는 볼티모어 오리올스로부터 방출 통보를 받은 외야수 리스 힌즈를 비롯해 최유력 후보들과 접촉하며 계약 내용을 조율하고 있다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com