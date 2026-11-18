16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 승리한 SSG 이숭용 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

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[스포츠조선 나유리 기자]"최대한 빨리 끝내겠다"고 선언하고 FA 시장이 열렸다. SSG 랜더스가 속전속결로 내부 FA들을 잔류시키는데 성공했다.

SSG는 지난 17일 멀티 백업 오태곤과의 FA 계약 소식을 발표했다. 오태곤은 3년 총액 11억원(계약금 2억원, 연봉 7억4000만원, 옵션 1억 6000만원)의 조건에 사인을 마치면서 팀내 1호 FA 계약을 마무리했다.

이어 다음날인 18일 주전 중견수 최지훈도 FA 계약을 마쳤다. 최지훈은 4년 총액 67억원(계약금 38억원, 연봉 20억원, 인센티브 9억원)에 사인하면서 잔류 협상을 끝냈다.

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SSG는 아직 내부 FA가 남아있다. 바로 투수 문승원이다. 올해 SSG에서 FA 자격을 취득한 선수들 가운데, 투수 서진용과 외야수 한유섬은 신청을 하지 않았다. 두사람은 구단과 내년 시즌에 대한 연봉 협상을 진행할 예정이다.

FA를 신청한 선수는 오태곤, 최지훈, 문승원 총 3명인데 이제 문승원만 남아있는 상태다.

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 7회 마운드에 오른 SSG 문승원. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

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문승원 역시 잔류가 유력하다. SSG 구단은 문승원에 대해 "잡겠다"는 의지를 보여왔다. 대졸 신인으로 2012년 SK 와이번스에 입단한 문승원 역시 지금까지 한번도 팀을 옮기지 않은 '원클럽맨'이다.

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문승원은 지난 2021시즌이 끝난 후 SSG와 5년 최대 55억원의 조건에 비FA 다년 계약을 체결했었다. 2022시즌부터 5시즌 동안의 계약 기간이 모두 끝났고, 처음으로 FA 자격을 취득했다.

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지난해까지 선발과 불펜을 오가며 부침도 있었다. 2024시즌에는 마무리로 시작해 20세이브를 기록하기도 했다. 하지만 올해는 선발이 아닌, 완전한 불펜 요원으로 풀타임을 보냈다. 성과도 있었다. 문승원은 올해 62경기에서 2승2패 17홀드 2세이브 평균자책점 3.45로 필승조 역할을 해줬다. 노경은, 김민, 조병현 등과 함께 중요한 상황에서 불펜의 허리 역할을 맡아줬다.

최고령 투수 노경은이 있지만, SSG 구단은 지금처럼 불펜 투수로서 문승원이 가지고있는 가치가 확실히 있다고 평가하고 있다.

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최지훈. 사진=SSG 랜더스

문승원과 SSG도 어느정도 공감대는 형성된 상태다. 대단한 이변이 없다면, 계약을 마무리하고 SSG에 남을 것으로 예상된다.

문승원과의 계약까지 끝내면 SSG는 이제 내부 정리는 모두 마무리된다. 그리고 이제 외부 FA 시장으로 눈을 돌릴 수 있다. SSG는 최근 6년전 내야수 최주환 이후 외부 FA 영입이 없었다. 굳이 따지자면 1년전 이적한 외야수 김재환도 외부 영입이라고 볼 수는 있겠지만, 김재환은 공식 FA 신분이 아니었기 때문에 논외다.

SSG는 2028시즌 청라돔 신구장 이전을 앞두고 있고, 올 시즌 성적을 아쉽게 마친만큼 미래를 위한 본격 투자 시점이라고 판단하고 있다. 어느정도 준비도 충분히 해둔 상태다. SSG는 내부 단속을 모두 마친 후 구자욱을 비롯한 외부 FA 영입 시장에 본격 뛰어들 것으로 보인다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com