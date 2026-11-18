김혜성은 내년이 3년 계약의 마지막 시즌이다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 김혜성이 오프시즌 들어 관심을 못받고 있는 가운데 모처럼 미국 현지 매체가 그를 조명하는 기사를 게재했다.

이센셜리 스포츠(Essentially Sports)는 18일(한국시각) '다저스 단장, 힘겨운 2년차를 보낸 1250만달러의 스타 선수에 대해 분명한 입장을 밝혔다'는 제목의 기사에서 김혜성의 2027년을 비교적 긍정적으로 전망했다.

김혜성이 다저스 내에서 입지가 좁아졌지만, 브랜든 곰스 다저스 단장이 낙관적인 전망을 제시했다는 내용이다.

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곰스 단장은 다저스 전문 매체 다저스네이션과 인터뷰에서 "김혜성은 공격 면에서 본인이 기대했던 만큼의 성적을 거두지는 못했지만, 우리 팀에 잘 맞는 다양한 재능을 갖추고 있다. 뛰어난 승부욕과 세심함, 그리고 더 잘하고자 하는 열망을 지닌 선수라는 점에서 우리는 그를 매우 긍정적으로 평가하고 있다"고 밝혔다.

김혜성. AP연합뉴스

김혜성은 올시즌 주로 트리플A 오클라호마시티 코메츠에서 뛰었다. 85경기에 출전해 타율 0.262(328타수 86안타), 3홈런, 31타점, 58득점, 15도루, 34볼넷, OPS 0.675를 마크했다.

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메이저리그에서는 4월 초부터 5월 말까지 43경기에 출전했다. 그러나 데뷔 시즌인 작년만 못했다. 타율은 작년 0.280에서 올해 0.259, OPS는 0.699에서 0.651로 각각 떨어졌다. 작년에는 5월 초 빅리그에 데뷔해 두 달 가까이 인상적인 활약을 펼쳤지만, 올해는 이렇다 할 출전 기회조차 받지 못했다.

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올해도 포스트시즌 로스터에 포함됐지만, 타석에 설 기회는 없었다. 다저스가 김혜성을 바라보는 시각은 명확하다. 타자로는 믿을 수 없지만, 수비와 베이스러닝에서는 활용 가능하다는 것이다.

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다저스가 김혜성에게 요구하는 것은 타격의 일관성이다. 기복없이 안정적으로 본인의 스윙을 하라는 것이다. 타격폼 개조까지 요구하고 있다.

이에 대해 곰스 단장은 "이번 오프시즌 동안 그는 자신의 스윙을 개선하기 위한 작업에 본격적으로 나설 예정"이라며 "시즌 막판에 우리가 몇 가지 수정 방안을 제시했을 때 그도 꽤 만족스러워했다. 앞으로도 계속해서 그 부분들을 다듬어 나간다면, 스윙 메커니즘 측면에서 한 단계 더 발전하고 공격적으로도 아주 좋은 상태에 이를 수 있을 것이라 기대한다"고 설명했다.

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김하성은 여전히 수비와 주루에서는 활용가치가 높다는 평가를 받는다. 문제는 타격이다. AP연합뉴스

이에 대해 이센셜리 스포츠는 '김혜성은 빠른 공과 변화구를 상대하는데 모두 어려움을 겪었다. 다저스에서 2년째 시즌을 맞았음에도 아직 라인업에서 확실한 자리를 잡지 못했다. 부상과 치열한 경쟁이 그의 어려움을 가중했다'면서도 '이러한 어려움에도 불구, 다저스는 여전히 그의 가치를 높게 평가하고 있다. 특히 주자로는 더블 플러스급이라고 강조하며 노쇠화된 선수단에 부족한 기동력을 더해주는 귀중한 자원으로 보고 있다'고 전했다.

김혜성은 시즌이 끝난 뒤 자신의 SNS에 "이번 시즌을 돌아보면 더 좋은 모습을 보여드리지 못한 점이 아쉽고, 스스로에게도 무척 실망스럽다. 그럼에도 끝까지 저를 응원해 주신 모든 분께 진심으로 감사드립니다"고 적었다.

미겔 로하스가 올시즌을 끝으로 유니폼을 벗었다. AP연합뉴스

내년은 김혜성이 다저스와 맺은 3년 계약의 마지막 시즌이다. 2028년과 2029년 구단 옵션이 설정돼 있지만, 내년 기대치를 채우지 못하면 FA가 될 확률이 높다.

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이센셜리 스포츠는 내년 김혜성의 팀내 역할에 대해 '다저스는 그에게 확실한 자리를 마련해 줘야 한다. 현재 다저스는 우타 내야수를 영입하기 위해 FA 시장을 적극적으로 살피고 있다. 좌타자인 김하성은 2루수로 플래툰시스템의 주축을 맡을 가능성이 충분하다. 그가 우투수를 상대로 100~110경기 정도 선발 출전하고, 토미 에드먼은 다양한 포지션을 소화하는 유틸리티 플레이어 역할을 맡는 구상을 해볼 수 있다'고 제안했다.

유틸리티 내야수 미겔 로하스가 은퇴하고, 또다른 유틸리티 키케 에르난데스가 FA가 됐기 때문에 이들을 대체할 오른손 타자가 필요하지만, 좌타자로는 김혜성이면 충분하다는 얘기다.

이센셜리 스포츠는 '다저스가 최소한 한 시즌 더 김하성을 팀에 잔류시킬 것은 거의 확실해 보인다'며 일각에서 제기된 트레이드설은 가능성이 희박하다고 봤다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com