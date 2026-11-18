사진제공=롯데자이언츠

사진제공=롯데자이언츠

Advertisement

Advertisement

[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] "롯데라서 남았죠."

김민성 롯데 자이언츠 수비코치가 은퇴 직후 지도자로 깜짝 변신한 배경을 공개했다. 방송 등 외부활동 제의도 받았으나 '롯데였기 때문에' 남았다고 솔직하게 털어놨다.

김 코치는 지난 4일부터 일본 미야자키에서 진행 중인 수비 강화 캠프에 참가 중이다. 김 코치는 내야 수비를 집중적으로 맡아 직속 선배처럼 소통하며 훈련을 이끌고 있다.

Advertisement

초보 코치가 맞느냐는 감탄사가 줄줄이 터져 나왔다. 김 코치는 타구 하나 하나에 의미를 설명하며 집중력을 끌어올렸다. 우렁찬 목소리가 야외 훈련장을 쩌렁쩌렁 울렸다. 이택근 단장은 "선수 때부터 준비한 것 아니냐"며 혀를 내둘렀다.

김 코치는 사실 지도자를 먼저 할 생각은 없었다. 올 시즌이 끝나고 은퇴한 김 코치는 불과 1개월 만에 소속팀 코치로 '보직 변경'했다. 지도자 연수나 방송 활동을 통해 식견을 더 쌓고 싶은 마음이 컸다. 이 단장이 김 코치를 설득했다. 이동욱 감독도 흔쾌히 수락하며 '코치 김민성'이 탄생했다.

Advertisement

쉽지 않은 결정이다. 코치 초봉은 방송 활동 수입에 비해 턱없이 적은 수준으로 알려졌다. 이 단장은 롯데 코치진 처우를 KBO리그 최고 수준으로 개선하고 싶다는 의지도 내비쳤다.

Advertisement

김 코치는 "롯데 자이언츠 아니었으면 안 왔다. 솔직히 외부에서 다른 경험도 해보고 싶었다. 요즘에는 그런 것들을 무시 못한다. 다른 것도 해보고 다양한 경험을 해보고 싶었다. 그리고 나서 내가 코치로 준비가 됐으면 들어오려고 했다"고 털어놨다.

사진제공=롯데자이언츠

사진제공=롯데자이언츠

Advertisement

롯데라면 이야기가 다르다. 김 코치는 "그와 별개로 너무 좋은 팀에서 새로운 시작을 또 할 수 있다는 의미가 컸다. 다른 팀이면 선수들도 모르고 처음부터 적응을 해야 한다. 우리 선수들은 이미 같이 생활하면서 성격이나 플레이나 어떻게 하면 되는지 나름 알고 있다. 그런데 좋은 제안까지 먼저 해 주셔서 이렇게 선택을 하게 됐다"고 설명했다.

마침 이 감독도 수비 코치 출신 전문가다. 김 코치가 직접 배울 점이 많다.

Advertisement

김 코치는 "감독님이 워낙 경험이 많으시고 많은 선수들을 가르치셨다. 제가 배울 수 있는 게 너무 많다. 제 의견을 감독님께 말씀드렸을 때 또 일치하는 부분이 많아서 다행이었다. 그래서 제가 힘을 받아서 진행할 수 있다는 게 가장 큰 장점"이라며 기뻐했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com