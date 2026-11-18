LA 다저스 김혜성. AP연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] LA 다저스가 룰5 드래프트 보호 마감 시한을 앞두고 40인 로스터를 최종 정리했다. DFA(양도지명) 위험군으로 분류됐던 김혜성은 극적으로 생존했다.

다저스는 18일(이하 한국시각) 투수 유망주 4명을 40인 로스터에 등록했다. 우완 크리스티안 자주에타, 좌완 잭슨 페리스, 애덤 서위노스키, 루크 폭스 등이다.

대신 다저스는 투수 제이크 커즌스와 최근 웨이버 클레임으로 영입한 내야수 크리스티안 카이로를 DFA 조치했다. 커즌스는 토미존 수술 재활 여파로 올해 빅리그에 단 한 경기도 등판하지 못했다.

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다저스는 이날 40인 로스터에서 2명을 제외하고 4명을 추가하면서 40명을 가득 채웠다.

룰5 드래프트는 메이저리그 구단들이 40인 로스터에 포함되지 않은 선수를 지명하는 선수 이동 제도다. 구단이 유망주를 너무 오래 마이너리그에 묶어두지 못하도록 하는 게 목적이다.

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다저스 소식을 다루는 '다저스비트'는 최근 '만약 다저스가 올겨울 40인 로스터 확보에 김혜성이 걸림돌이라 판단하면, 구단 재정에 전혀 타격이 없는 만큼 트레이드가 아닌 DFA 처리하는 강수를 둘 가능성이 있다'고 전망했으나 김혜성은 일단 다저스와 동행을 이어 가게 됐다.

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LA 다저스 김혜성. AFP연합뉴스

LA 다저스 김혜성. Imagn Images연합뉴스

미국 언론은 어쩌면 김혜성이 다저스를 떠나는 게 이득이라고 바라보기도 한다. 선수층이 두꺼운 다저스에서는 백업이나 유틸리티 이상의 가치를 보여주기 어렵기 때문.

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다저스비트는 '(DFA 된다면) 많은 팀들이 김혜성의 가치를 발견할 수 있을 것이다. 특히 대주자나 경기 후반 수비 강화 카드로 활용도가 높다. 내야수가 부족한 이번 FA 시장에서 김혜성은 여러 구단에 젊고 가성비 좋은 매력적인 선택지가 될 수 있다'며 오히려 긍정적으로 바라보기도 했다.

김혜성은 지난 시즌을 앞두고 다저스와 3년 1250만 달러(약 170억원) 규모의 계약을 했다. 2028년과 2029년 구단 옵션이 포함됐고, 옵션이 실행되면 총액은 2200만 달러(약 294억원)까지 늘어난다.

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김혜성은 2시즌 동안 수비와 주루는 충분히 높은 평가를 받았지만, 결국 타격 때문에 출전 시간을 충분히 확보하지 못하고 있다. 다저스는 김혜성이 입단할 때부터 마이너리그팀에서 타격을 수정하도록 지원했는데, 아직은 구단이 원하는 수준까지 올라오진 않은 상태다.

김혜성은 올해 스프링캠프에서는 알렉스 프리랜드와 주전 2루수 경쟁에서 밀렸다. 지난 4월 무키 베츠의 부상으로 빅리그에 올라왔지만, 43경기에 출전해 116타수를 얻는 데 그쳤다. 지난해는 71경기에서 OPS 0.699를 기록했으나 올해는 OPS 0.651에 그쳤고, 1홈런 11타점에 머물렀다. 일단 다저스는 김혜성을 보호했지만, 여전히 증명할 게 많은 상황이다.

LA 다저스 김혜성(가운데). AP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com